Zlá volba pro Zelenského. Vyšetřování se může otočit na něj, uvažuje ekonom

Server Axios vypustil informace o rusko-americkém mírovém plánu, který má ukončit ruskou agresi na Ukrajině. Evropané se netajili tím, že jsou tímto plánem zaskočeni. Velké překvapení Evropanů zaznamenal server Poliotico.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Na jedné straně americký vyjednavač Steve Witkoff skutečně vede diskusi, co bude dál a Pavel Šik konstatoval, že tentýž Witkoff dostal nálepku „toho nejhoršího“. Zástupci americké armády mezitím jednají v Kyjevě, co přijde dál.
„A to evropští představitelé ještě ani nerezervovali lety, aby katastrofě zabránili. Z našeho pohledu je nejstrašnější, že se Witkoff s Trumpem nezeptali jediného člověka, který o všem může rozhodnout, i když ví, že ještě stále omylem obývá Černínský palác,“ uzavřel Pavel Šik svůj komentář.
A přidal fotku končícího českého ministra zahraničí Jana Lipavského.
Ale po chvíli se rozepisoval dál.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Jedním dechem dodal, že Ukrajina se otřásá, frontové síly se hroutí, neboť trpí obrovskou mírou dezerce a v Kyjevě se řeší obrovský korupční skandál.
„Teď budu spekulovat, ale podle mě Zelenskyj v principu stojí před volbou buď přijmout nějakým způsobem americký plán a zachovat si svou chobotnici moci včetně Jermaka, který zajišťuje jeho spojení s ozbrojenými silami, oligarchy a tajnou policií, a tím i jeho samotnou bezpečnost. Pokud to udělá, je možné, že Američany podporovaný protikorupční úřad NABU skončí u vyšetřování podřadných osob jako Mindič, i když ten zřejmě utekl ze země, aby ho jeho šéf chobotnice neodstranil,“ napsal Šik v druhém příspěvku na sociální síti Facebook.
Šik má za to, že Zelenskyj také nemusí americký plán přijmout, ale pak se možná bude muset vyrovnat s protikorupční vlnou, které může padnout za oběť i Andrij Jermak, šéf kanceláře prezidenta Zelenského. A pokud bude obětován, možná začne mluvit.
Tahle vlna může být možná tak velká, že by mohla otřást i politickým vedením v mnohých evropských státech, protože peníze nesmrdí nejen Ukrajincům, ale ani mnohým evropským představitelům.
„Možná tak se dá pochopit, proč někteří představitelé EU víceméně bagatelizují tento korupční skandál s odkazem na úspěšný boj proti korupci a proč se z americké strany ozývá, že dohoda může být velice rychlá. I vzhledem k té rychlosti sledu událostí si dokážu představit, jak někteří v Evropě rotují… To je ovšem jen spekulace,“ poznamenal.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák