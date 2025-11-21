Zlá volba pro Zelenského. Vyšetřování se může otočit na něj, uvažuje ekonom

Ekonom Pavel Šik napsal pár slov k americko-ruskému jednání o ukončení ruské agrese na Ukrajině. Zaznamenal nářek EU, že válka na Ukrajině může být ukončena bez jejího vlivu. A s nádechem ironie naznačil, jaké veliké osobnosti je třeba se zeptat, co se má ve světě stát dál.

Zlá volba pro Zelenského. Vyšetřování se může otočit na něj, uvažuje ekonom
Foto: Screen FB Volodymyra Zelenského
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Server Axios vypustil informace o rusko-americkém mírovém plánu, který má ukončit ruskou agresi na Ukrajině. Evropané se netajili tím, že jsou tímto plánem zaskočeni. Velké překvapení Evropanů zaznamenal server Poliotico.

„Čtenáři mohou tušit, že evropské zdroje Politica, možná později citovaný německý ministr zahraničí Johann Wadephul a britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová, začali v telefonu plakat, protože žili v domnění, že se jim podařilo mluvit s Trumpem jako poslední, a tak dlouho do něj hučet, až pochopil ‚Putinovu neupřímnost‘, když odvolal summit a uvalil sankce na ruské společnosti. Wadephul zmínil, že mu nikdo nic neřekl, což opravdu musí bolet a Cooperová nevěřícně dodala, že je to nefér, vždyť to všechno tak skvěle klapalo a další věty by se daly přeložit jako – že nechápou, jak se to mohlo stát. Musí to být pro ně opravdu zdrcující, když zdroj z Bílého domu Politicu uvádí, že rámec pro ukončení konfliktu by se mohl dohodnout mezi všemi stranami do konce tohoto měsíce, a dokonce ‚již tento týden‘. Již tento týden a bez nich a Uršuly?“ naznačil Pavel Šik ve svém komentáři na sociální síti Facebook.

Na jedné straně americký vyjednavač Steve Witkoff skutečně vede diskusi, co bude dál a Pavel Šik konstatoval, že tentýž Witkoff dostal nálepku „toho nejhoršího“. Zástupci americké armády mezitím jednají v Kyjevě, co přijde dál.

„A to evropští představitelé ještě ani nerezervovali lety, aby katastrofě zabránili. Z našeho pohledu je nejstrašnější, že se Witkoff s Trumpem nezeptali jediného člověka, který o všem může rozhodnout, i když ví, že ještě stále omylem obývá Černínský palác,“ uzavřel Pavel Šik svůj komentář.

A přidal fotku končícího českého ministra zahraničí Jana Lipavského.

Ale po chvíli se rozepisoval dál.

„Všimněme si nové strategie tvrzení, že Ukrajina je sice zkorumpovaná odzdola až do nejvyššího vedení, ale podporovat ji má cenu, protože s tím úspěšně bojuje, jak třeba dnes tvrdí můj oblíbenec, slovenský novinář Tomáš Forró Českému rozhlasu. Ten o mně ve slovenském vydání Denníku N napsal jako o proruském influencerovi spojeném s Ficovou vládou, protože jsem si kdysi dovolil šáhnout na jeho oblíbence šéfa gruzínské legie Mamulašviliho, který si udělal z války dobrý byznys,“ podotkl Šik.

Jedním dechem dodal, že Ukrajina se otřásá, frontové síly se hroutí, neboť trpí obrovskou mírou dezerce a v Kyjevě se řeší obrovský korupční skandál.

„Teď budu spekulovat, ale podle mě Zelenskyj v principu stojí před volbou buď přijmout nějakým způsobem americký plán a zachovat si svou chobotnici moci včetně Jermaka, který zajišťuje jeho spojení s ozbrojenými silami, oligarchy a tajnou policií, a tím i jeho samotnou bezpečnost. Pokud to udělá, je možné, že Američany podporovaný protikorupční úřad NABU skončí u vyšetřování podřadných osob jako Mindič, i když ten zřejmě utekl ze země, aby ho jeho šéf chobotnice neodstranil,“ napsal Šik v druhém příspěvku na sociální síti Facebook.

Šik má za to, že Zelenskyj také nemusí americký plán přijmout, ale pak se možná bude muset vyrovnat s protikorupční vlnou, které může padnout za oběť i Andrij Jermak, šéf kanceláře prezidenta Zelenského. A pokud bude obětován, možná začne mluvit.

Tahle vlna může být možná tak velká, že by mohla otřást i politickým vedením v mnohých evropských státech, protože peníze nesmrdí nejen Ukrajincům, ale ani mnohým evropským představitelům.

„Možná tak se dá pochopit, proč někteří představitelé EU víceméně bagatelizují tento korupční skandál s odkazem na úspěšný boj proti korupci a proč se z americké strany ozývá, že dohoda může být velice rychlá. I vzhledem k té rychlosti sledu událostí si dokážu představit, jak někteří v Evropě rotují… To je ovšem jen spekulace,“ poznamenal.

autor: Miloš Polák

