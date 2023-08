Zlevňuje se. Ne! Jenom se zdražuje pomalu. Na ČT velká hádka o drahé potraviny

Drahé potraviny trápí mnohé domácnosti, přitom některé zemědělské a potravinářské firmy přitom hlásí rekordní zisky, premiér Petr Fiala (ODS) je za to kritizuje. Nad otázkou, jak stlačit ceny potravin se v Událostech, komentářích přeli lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný, europoslanec za hnutí ANO Martin Hlaváček a ekonom Tomáš Majer. Zatímco ministr sliboval postupné zlevňování, zástupce opozice lidi upozorňoval, že naopak se potraviny pomaleji zdražují. Podle Hlaváčka byli podnikatelé v potravinářství z Fialy na Zemi živitelce naprosto rozčarováni, Výborný to označil za lži.

V Česku podle premiéra klesají ceny másla, cukru i mléka, ale zlevnit musejí i další potraviny. Kabinet bude i nadále apelovat na řetězce, aby nabízely více českých potravin. Premiér také upozornil na to, že potravinářské firmy sice mají vysoké zisky, zatím se to ale neprojevilo na zlevňování zboží. „Tlak naší vlády na všechny články dodavatelského řetězce musí dál pokračovat, aby se ceny dostaly zpět do normálu, abychom opravdu mohli občanům nabízet kvalitní české potraviny i potraviny ze zahraničí, které budou za dostupné ceny,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala na Zemi živitelce.

S nepřiměřeně vysokými zisky za loňský rok zmínil i Agrofert, podle premiéra by koncern mohl ceny potravin snížit. Andrej Babiš (ANO) ale prohlásil, že o cenách rozhodují obchodní řetězce.

Ministr zemědělství Marek Výborný v pořadu Události, komentáře, sdělil, že čeká zlevňování potravin, kvůli tomu, že klesají náklady. „Že náklady klesají vidíme i na tom, jak se vyvíjí politika i v rámci cen energií i dalších nákladů a vstupů, které se samozřejmě odrážejí jak vůči zemědělcům, tak vůči potravinářům,“ uvedl s tím, že celá řada dalších věcí bude mít v tomto směru pozitivní vliv, například snížení DPH na potraviny od 1. 1. 2024 z 15 na 12 procent. „To bude jednoznačně krok ve prospěch českých spotřebitelů,“ doplnil.

Uvedl, že vláda bude vyvíjet systematický tlak na všechny články řetězců od zemědělců, přes potravináře i na obchodníky. „Dnes jsme velmi intenzivně hovořili s potravináři a budeme v tomto neformálním tlaku pokračovat. S jednotlivými články tohoto řetězce tak, aby nezneužívaly situace, která je možná vyvolaná těmi turbulencemi posledních tří let. Pokud budeme hrát fér, budu jen spokojen,“ uvedl, že v následujících dnech se setká i ze zástupci řetězců. Připomněl, že není ministrem cenotvorby a nemá jakékoli přímé nástroje na to, aby určoval kolik bude stát chleba nebo mouka.

V čem konkrétně podle Výborného vládní tlak zlevnil potraviny? „Pokud bychom nedělali nic, tak tu určitě nebudou ty jednotlivé části pod tlakem toho, aby ty marže byly přiměřené,“ uvedl ministr zemědělství.

Europoslanec a bývalý náměstek ministra zemědělství Hlaváček naopak rozhodně neočekává, že ceny potravin půjdou dolů: „Mně je z toho trochu smutno, protože ty ceny jsou tam zejména díky tomu, že vláda nereagovala včas v loňském roce, opakovaně jsem to říkal. Propsali se nám vstupy,“ řekl s tím, že optimista je u některých komodit: „Obiloviny, olejniny jdou dolu. Ale máme komodity jako vepřové maso, kde zdaleka nevidíme žádné indikátory k tomu, že by mělo dojít ke zlevňování,“ dal za příklad.

Místo zlevňování upozorňoval na zdražování: „Já se divím tomu, že hovoříme o zlevňování potravin,“ pozastavoval se Hlaváček dále. „Tady je pouze jediný meziměsíční skok, ale v podstatě ono dochází k pouze o něco menšímu zdražování. Kdyby nám někdo před dvěma roky řekl, že bude zdražovat loni o třicet procent, teď se k tomu přidává osm procent a my slavíme, že se zlevňují potraviny. Oni se nezleňují, pouze se trochu pomaleji zdražují,“ zdůrazňoval opozičník.

„To, co předvedl pan premiér s panem ministrem na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, mně z toho bylo smutno, protože on v podstatě svolal podnikatele v potravinářství, také jsem byl v Českých Budějovicích a s řadou z nich jsem hovořil. On jim jinými slovy řekl, že je v podstatě nemravné mít dvou- až tříprocentní podíl zisku na obratu, což si myslím, že od předsedy strany, kterou v minulosti volili někteří podnikatelé, je dosti silné. Podnikatelé z toho byli velmi rozčarováni. Vím, že pan premiér tím překvapil trochu i pana ministra a trochu mě mrzí, že pan ministr jej nedokázal zabrzdit,“ uvedl Hlaváček.

Role vlády v současných vysokých cenách potravin je podle ekonoma Majera následující: „Vláda upozorňovat a dupat na podnikatele, ale určitě ne regulovat cenu. To bych byl určitě proti, protože cena je jedinečná informace o trhu,a pokud ji znemožníme, tak o tom trhu nevíme vůbec nic,“ uvedl.

Kontroval slovům Hlaváčka, že potraviny skutečně zlevňují: „V červenci oproti červnu došlo k poklesu ceny potravin o 4,5 procenta. Já osobně očekávám další pokles, zejména si myslím, že je velký prostor pro zlevňování v pekárenském průmyslu, kde se cena za chleba od nového roku drží někde na 44 korunách, před dvěma lety to bylo 28 korun,“ doplnil ekonom.

Ministr Výborný následně také zareagoval na Hlaváčkovu kritiku a konstatoval, že lže. „Mě mrzí to, že pan Hlaváček tady říká něco, co není pravda. Na rozdíl od něj, já jsem byl na tom jednání osobně přítomen a nic takového, co tady říkal, není pravda! Byla to velmi otevřená debata, kde zaznívalo i od jednotlivých zástupců potravinářského sektoru, jaká je situace v jednotlivém segmentu. A i z úst pana premiéra jasně zaznělo, že pokud se výše zisku pohybuje na úrovni jednoho, dvou procent, tak že to není něco, co by bylo nepřiměřené a nemravné. Prosím, neříkejte zde, pane kolego, něco u čeho jste nebyl, co se nezakládá na pravdě,“ ohradil se na Hlaváčka ministr zemědělství Marek Výborný a znovu zopakoval, že ceny klesají.

