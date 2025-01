Změna kvůli Trumpovi. Velké americké banky už „nekopou za klima“

Program Net-Zero Banking Alliance tento týden opustily Morgan Stanley, Citigroup Inc. a Bank of America Corp., informuje agentura Bloomberg. Dalšími bankami, které opustily program, jsou Goldman Sachs Group Inc. a Wells Fargo & Co. Ty ovšem dodaly, že budou dál plnit cíle podpory strategie nulových emisí o snižování uhlíkové stopy u svých klientů. Jen ne sdruženi pod programem Net-Zero Banking Alliance.

„Budeme pokračovat ve zprávách o našem pokroku, zatímco pracujeme na plnění našich prozatímních financovaných emisních cílů do roku 2030,“ uvedl e-mail Morgan Stanley.

„Wall Street masově opouští Net-Zero Banking Alliance: dnes se Morgan Stanley loučí. Začátkem tohoto týdne Citigroup Inc. a Bank of America oznámily, že odešly. A Goldman Sachs Group a Wells Fargo v prosinci skončily,“ informoval na síti X redaktor Bloombergu.

Wall Street is quitting en masse the Net-Zero Banking Alliance:



Today, Morgan Stanley says goodbye. Earlier this week, Citigroup Inc. and Bank of America announced they had left. And Goldman Sachs Group and Wells Fargo quit in December. #ESG #ClimateChange — Javier Blas (@JavierBlas) January 2, 2025

Net-Zero Banking Alliance koordinuje svou práci s Glasgow Financial Alliance for Net Zero, která je podporována Organizací spojených národů. Ta oznámila, že provádí interní změny, které „zdvojnásobí její úsilí o mobilizaci soukromého kapitálu“ a podpoří energetickou transformaci.

K věci se postavil i český ekonom Lukáš Kovanda. Ten varoval před tím, že ve hře by tak mohly zůstat jen evropské banky. „Toto je těžká rána pro světový boj s klimatickými změnami. Dvě z největších amerických bank, Bank of America a Citigroup, opouštějí bankovní klimatickou alianci OSN. Hrozí tedy stále zřetelněji, že v alianci zůstanou hlavně evropské banky. Budou tak ,střílet do nohy’ samy sebe, ale hlavně financované evropské podniky a firmy,“ napsal Kovanda na síti X.

„To může Evropu připravit o další díl konkurenceschopnosti v globálním měřítku, zvláště ve vztahu k USA a Asii,“ doplnil Lukáš Kovanda.

Toto je těžká rána pro světový boj s klimatickými změnami. Dvě z největších amerických bank, Bank of America a Citigroup, opouštějí bankovní klimatickou alianci OSN. Hrozí tedy stále zřetelněji, že v alianci zůstanou hlavně evropské banky. Budou tak “střílet do nohy” samy sebe,… pic.twitter.com/vYuuWrRDT2 — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) January 1, 2025

Psali jsme: Nejhorší možnost? Babiš se zbytky koalice. Podle Petra Štěpánka to v roce 2025 skutečně hrozí „Nedopusťme, abychom se vrátili zpět,“ vyzvala ODS. Nahrála na smeč. A ne jenom jeden Od Vídně k Bruselu. Dědictví Mladočechů je historická lekce, kterou nesmíme zapomenout, zdůraznil Vondráček Halíkovi se nelíbí, koho lidé zvolili. Udeřil na „rozvraceče jednotné Evropy“