Zní Ukrajinou: Přijdeme o vše, tímto stylem. Putin nás zabije, mobilizujme

Ukrajinský aktivista, bloger a dobrovolník Serhej Sterněnko varoval, že pokud se v armádě něco nezmění, Ukrajinci mohou přijít o stát. Odvolal se na neveřejný projev náčelníka Hlavního ředitelství rozvědky Ministerstva obrany Ukrajiny generálporučíka Kyryla Budanova.

„Pokud nedojde k naléhavým změnám v armádě, můžeme přijít o stát. To je velmi reálný scénář, protože krize řízení v jednotkách ničí naši obranyschopnost a může vést ke zhroucení fronty s dalšími ruskými postupy o 50–100 km denně. Pak se situace stane nekontrolovatelnou,“ vyložil karty na stůl Sterněnko.

Ani on však ještě zcela neztratil naději a na sociální síti X napsal, že Ukrajina nemusí být ztracena, pokud schopní velitelé dostanou prostor svobodně rozhodovat podle skutečné situace na bojišti a neschopní velitelé budou nahrazeni.

Ve stejné chvíli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obhajuje nutnost vyhlásit další kolo mobilizace. Zelenskyj tak učinil v rozhovoru pro italský zpravodajský portál Il Foglio.

Prezidentovo vyjádření převzal server Kyiv Independent.

Zelenskyj poznamenal, že nejrychlejší způsob, jak přivést vojáky domů, je zmobilizovat dostatek příslušníků armády, aby to Rusko donutilo ukončit válku.

Ukrajinská vláda v současnosti připravuje legislativu, podle které se do armády budou moct dobrovolně hlásit muži ve věku 18 až 25 let. Od 25 let nahoru už muži na výběr nemají a musejí narukovat, jsou-li povoláni. Podle Zelenského Ukrajina prostě potřebuje své obránce dostat na frontu.

„Pokud se třeba zítra polovina armády jen tak zvedne a vrátí domů, pak jsme se měli vzdát hned první den. Je to tak. Protože pokud polovina lidí odejde zítra domů, Putin nás všechny zabije,“ varoval Zelenskyj své spoluobčany.

Zdůraznil, že dlouho sloužící vojáci potřebují odpočinek a noví branci potřebují podstatně zlepšit výcvik.

V rozhovoru Zelenskyj vysvětloval, proč stojí za to Rusům dál vzdorovat.

„Rusové zabili v Mariupolu asi 20 000 civilistů. V zajetí byly tisíce lidí. Vrátili jsme domů 4000 vězňů, ale v Rusku jich pořád zůstávají tisíce. Z Mariupolu a Chersonu bylo odebráno asi 19 500 dětí. Víme, že lidé, kteří protestovali proti ruské nadvládě, byli buď zabiti, nebo vzati do vězení a mučeni,“ upozornil ukrajinský prezident.

Ukrajinci chtějí podle Zelenského dosáhnout takového míru, který Rusům znemožní opět začít páchat podobné hrůzy. Pokud dokáže americký prezident takovýto mír dojednat, pak se podle Zelenského stane jasným vítězem.

There was info that Russians killed about 20,000 civilian people in Mariupol.



There were thousands of people in captivity. We returned 4,000 prisoners, and there are thousands more.



About 19,500 children were taken from Mariupol and Kherson. 6/ pic.twitter.com/QZ4RSRlRIY