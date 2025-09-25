Znovu hořící Francie? Jednání s novým premiérem nepomohlo

25.09.2025 13:35 | Zprávy

Francie má nového premiéra a odbory tamnímu prezidentovi Emmanuelu Macronovi vzkázaly, že vyzvou své spoluobčany k dalšímu kolu protestů. Další akce odborářů prý odstartuje ve čtvrtek 2. října. Oznámení přišlo poté, co se odboráři sešli s novým premiérem země Sébastienem Lecornuem.

Znovu hořící Francie? Jednání s novým premiérem nepomohlo
Foto: FCB
Popisek: Emmanuel Macron

Zdá se, že napětí ve Francii, které souvisí s tamní politickou krizí, neopadá. Odbory už avizují protesty proti novému premiérovi Sébastienovi Lecornuovi. Ten totiž počítá s tím, že francouzské finance skutečně potřebují ozdravnou kúru. Odboráři jsou tvrdě proti.

„Premiér neposkytl žádné jasné odpovědi na požadavky pracujících, takže pro odbory je to promarněná příležitost,“ řekla Marylise Leonová, šéfka CFDT, největšího francouzského odborového svazu. Citoval ji francouzský server France24.

„Je to něco málo přes dva týdny, co prezident Macron jmenoval Lecornua svým pátým premiérem za necelé dva roky a tomuto devětatřicetiletému loajalistovi se stále nepodařilo definovat vládu ani prezentovat návrh rozpočtu na rok 2026. Musí se vypořádat i s rozděleným parlamentem. Francouzský rozpočtový deficit se loni blížil dvojnásobku 3% stropu EU.

Agentura Reuters citovala z prohlášení kanceláře francouzského premiéra, že Lecornu si je „plně vědom obav a úzkostí pracujících v zemi, na které je třeba nalézt vhodné odpovědi“.

Za tímto účelem Lecornu v nadcházejících dnech zašle odborům a zaměstnavatelům dopis s žádostí o jejich názor na otázky od financování sociální ochrany až po ekonomickou suverenitu a pracovní podmínky.

Server Politico upozornil, že různé francouzské odborové organizace jsou často rozhádané, ale tentokrát se dokázaly sjednotit v odporu proti snaze vlády najít v rozpočtu na rok 2026 úspory.

Server připomněl, že francouzská dolní parlamentní komora je politicky rozdělena zhruba na třetiny a najít politickou shodu na reformách se premiérům nedaří. Premiéři jmenovaní v poslední době prezidentem Macronem nejsou právě nejpopulárnější a kupříkladu levicoví politici se teď budou těžko spojovat s prezidentem Macronem a debatovat s ním o rozpočtu na rok 2026, když v roce 2027 čekají Francii nové prezidentské volby, ve kterých už Macron nebude moct kandidovat na prezidentský post.

autor: Miloš Polák

