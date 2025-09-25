Znovu hořící Francie? Jednání s novým premiérem nepomohlo

Zdá se, že napětí ve Francii, které souvisí s tamní politickou krizí, neopadá. Odbory už avizují protesty proti novému premiérovi Sébastienovi Lecornuovi. Ten totiž počítá s tím, že francouzské finance skutečně potřebují ozdravnou kúru. Odboráři jsou tvrdě proti.
„Je to něco málo přes dva týdny, co prezident Macron jmenoval Lecornua svým pátým premiérem za necelé dva roky a tomuto devětatřicetiletému loajalistovi se stále nepodařilo definovat vládu ani prezentovat návrh rozpočtu na rok 2026. Musí se vypořádat i s rozděleným parlamentem. Francouzský rozpočtový deficit se loni blížil dvojnásobku 3% stropu EU.
Agentura Reuters citovala z prohlášení kanceláře francouzského premiéra, že Lecornu si je „plně vědom obav a úzkostí pracujících v zemi, na které je třeba nalézt vhodné odpovědi“.
Za tímto účelem Lecornu v nadcházejících dnech zašle odborům a zaměstnavatelům dopis s žádostí o jejich názor na otázky od financování sociální ochrany až po ekonomickou suverenitu a pracovní podmínky.
Server Politico upozornil, že různé francouzské odborové organizace jsou často rozhádané, ale tentokrát se dokázaly sjednotit v odporu proti snaze vlády najít v rozpočtu na rok 2026 úspory.
Server připomněl, že francouzská dolní parlamentní komora je politicky rozdělena zhruba na třetiny a najít politickou shodu na reformách se premiérům nedaří. Premiéři jmenovaní v poslední době prezidentem Macronem nejsou právě nejpopulárnější a kupříkladu levicoví politici se teď budou těžko spojovat s prezidentem Macronem a debatovat s ním o rozpočtu na rok 2026, když v roce 2027 čekají Francii nové prezidentské volby, ve kterých už Macron nebude moct kandidovat na prezidentský post.
autor: Miloš Polák
