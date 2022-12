Zrno z Ukrajiny. Miliony lidí ve světě chráníme před hladem, zdůraznil Zelenskyj

reklama

Ukrajinský prezident v noci z pátku na sobotu oznámil, že pátek byl jeden z hezčích dnů této války, protože měl možnost setkat se s několika muži a ženami, kteří se díky výměnám zajatců dostali z ruského zajetí. Zelenskyj oznámil, že od počátku války bylo takto vysvobozeno více než 1300 lidí.

„Nyní chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se tomuto úkolu věnují. Celkem 1331 – tolik jich bylo propuštěno již během totální války. A v ruských věznicích, táborech a ‚izolaci‘ nenecháme ani jednoho Ukrajince. Pamatujeme na všechny. Přijde den – a my je přivítáme opět na svobodě,“ pravil Zelenskyj.

Poté znovu volal po ustavení zvláštního tribunálu pro souzení ruských válečných zločinů páchaných na ukrajinském území.

A hned přehodil tematickou výhybku k potravinové bezpečnosti ve světě. Zdůraznil, že Ukrajina dělá vše pro vývoz ukrajinské zemědělské produkce do světa, do Afriky, do Asie i na Blízký východ.

„Dnes do přístavu v Oděse vplulo třetí plavidlo v rámci naší iniciativy ‚zrno z Ukrajiny‘. Do Somálska bude odesláno 25 tisíc tun humanitární pšenice. Druhé plavidlo, které právě dokončuje nakládku v přístavu Čornomorsk, zamíří do Etiopie s 30 tisíci tunami pšenice na palubě. Také první plavidlo v rámci tohoto programu ‚obilí z Ukrajiny‘ míří do Etiopie. A celkově do konce jara vyšleme asi 60 plavidel s tímto humanitárním nákladem. To doslova zachrání miliony lidí před hladem. A já jsem vděčný všem našim partnerům, kteří se k ukrajinské iniciativě připojili,“ řekl ukrajinský prezident.

V druhé polovině své promluvy poděkoval všem Ukrajincům, kteří se podílejí na návratu života do původně okupovaných oblastí. Oznámil, že „v osvobozeném Chersonu“ mimo jiné narůstá počet ulic, do kterých se vrací ukrajinský mobilní signál. „Během několika dní tohoto týdne bylo nalezeno více než 200 výbušných zařízení. Odminování pokračuje. ... Děkuji všem, kteří navzdory neustálému ruskému ostřelování a různým pokusům teroristů dělat nám potíže, dělají vše pro to, aby Ukrajinci mohli žít, žít normálně,“ prohlásil.

Nakonec konstatoval, že Ukrajina si zachová nejen politickou nezávislost, ale také nezávislost duchovní. Zelenskyj oznámil, že i v tomto směru aktivně postupuje.

„A to není všechno. Budou následovat další kroky. Ukrajina se už nikdy nezastaví na půli cesty. Sláva všem, kteří bojují a pracují pro naši zemi! Děkuji všem, kteří brání a pomáhají našemu lidu! Sláva Ukrajině!“ rozloučil se.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

