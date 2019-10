Zrušený účet za video o Hrušínském a lynčování Xavera. Mluví se o pomstě Člověka v tísni. Následovala drsná slova, určená všem kazatelům dobra

Bratříček, liberálně konzervativní youtuber, byl na Facebooku bez vysvětlení důvodu zablokován. „Já si myslím, že pokud moje aktivita něco dokázala, tak to, že ze Zemana, Babiše či Ovčáčka si můžete dělat prdel, jak se vám zlíbí. Jak se vám zlíbí. Ale je tu skupina lidí, ze kterých nemůžete. To jsou lidé, kteří káží dobro, mluví o ruské propagandě, aniž by o ní něco věděli, vydávají o tom knihy, mluví o ruských trollech, ruských farmách, mluví o šíření nenávisti a hejtu, což je podle nich největší hrozbou pro naši demokracii,“ řekl k tomu ve videu. Známí politici ho podpořili – co napsali nejenom europoslanec Zdechovský či expremiér Topolánek? Mohou za to „elfové“?

Youtuber Bratříček, vlastním jménem Ondřej Tesárek, byl zablokován na Facebooku, stejně tak jako jeho stránka Bratříček. Informoval o tom na Twitteru, kde napsal: „Právě jsem byl vaporizován z Facebooku. Můj osobni účet, používaný deset let, fotografie, kontakty, a celý Bratříček, vše je fuč bez jakéhokoliv komentáře. Prosím o rady, rad bych ochránil svá aktiva právní cestou.“

Prave jsem byl vaporizovan z facebooku. Muj osobni ucet, pouzivany deset let, fotografie, kontakty, a cely Bratricek, vse je fuc bez jakehokoli komentare. Prosim o rady, rad bych ochranil sva aktiva pravni cestou. — Bratricek (@bratricek) October 24, 2019

Stalo se tak poté, co natočil video, kde se ohrazoval vůči diskreditaci moderátora Xavera od herce Jana Hrušínského. Toto video popsal slovy: „Každý rok je třeba někoho zlynčovat a obětovat, aby byla dobrá úroda. Tento rok mají ti, kdo definují, co je dobro, již oběť vybranou.“ O tomto videu jsme psali ZDE.

Bratříček se dlouhodobě profiluje jako liberálně konzervativní youtuber, jenž se neváhá pouštět do všech možných témat, v poslední době se hojně zabýval tzv. elfy, kteří používají hashtag #jsmetu, čímž se skupina domlouvala a komunikovala. Ten však v poslední době začal být používán skupinou recesistů, kteří se začali organizovat ve facebookové skupině #Jsmetu Original 1984.

Téma vymazání Bratříčka z Facebooku se právě řešilo i v této skupině, kdy správce stránky Martin Ševča napsal:

„Dobrý den, včera došlo k vymazání účtu Bratříčka z Facebooku. Večer vydala skupina #Jsmetu, vedená Člověkem v tísni, prohlášení, že oni to nebyli. Z mých dřívějších zkušeností, bych si dovolil tvrdit opak. Naši skupinu i stránku taky zrušili. A Bratříček jim dost šlapal na paty od začátku založení jejich skupiny. Nakonec vyšlo najevo, že jeden ze zakladatelů skupiny byl i Šimon Pánek, tudíž přišla pomsta. Nahlásili jej i nedávno a teď jim to vyšlo nadobro. O jejich svědomí hovoří fakt, že i slušně položené komentáře k tomuto tématu mažou.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=142847607113277&id=117039496360755“

Bratříček však v minulosti vydal i jiná videa, kde zparodoval jak skupinu Jsme tu, tak ostatní snahy o znemožnění diskuze na internetu. V jednom takovém se inspiroval propagačním videem právě této skupiny, které předělal po svém. Nazval ho #SvobodaNadPocity, které v popisku popsal slovy: „Každá akce vyvolá reakci. #jsmetu se vytasili s propagačním videem cenzury veřejných diskuzí. Dovolte, abych nabídl protinázor.“

Kromě této tvorby se Bratříček ve svých videích zabývá tématy jako ochrana lesů, ekologie či demokracie. V jednom takovém videu Bratříček zanalyzoval tzv. Zelený plán pro Evropu, což popsal jako plán, jak zničit peníze, nastolit socialismus a vytvořit takové trestné činy, jako kupříkladu čin ekocidy. I o tomto videu jsme informovali.

Spousta lidí však vyjádřilo Bratříčkovi podporu. Jeden z mnoha byl europoslanec Tomáš Zdechovský, který na svém facebooku napsal:

„Hon na čarodějnice.

Pamatujete si, jak tu Seznam Zprávy vyzdvihovali práci tzv. Elfů, různých pomatenců a pseudoexpertů na ruskou propagandu a neziskovek? Už tehdy jsem byl šokován, jak může někdo bez důkazů tvrdit různé nesmysly a vyřizovat si přes označení tzv. ruský agent své osobní úcty. Navíc očividně za řadou těchto projektů stojí levicoví extremisté a anarchisté, kteří v minulosti bojovali např. proti americkému radaru v Brdech.

Díky jejich práci začíná být fb místo cenzury a nenávisti vůči těm, kdo nemají stejný názor. Příkladem může být populární liberálně-konzervativní youtuber zvaný Bratříček, kterého začalo komando těchto psychopatů pronásledovat v momentě, když se s nimi dostal do křížku. A to neporušoval žádná pravidla.

A i když s youtuberem Bratříčkem často nesouhlasím, budu bránit jeho právo na svobodu projevu za předpokladu, že neporušil zásady fb, což se nedělo. A tím se ukazuje jak ubohost těchto cenzorů, tak Facebooku, který na to přistoupil.

Budu rád, pokud mi napíšete Vaše postřehy a komentáře.“

https://m.youtube.com/watch?v=9Z-aCenZdSc“

Tomáš Zdechovský ve svém příspěvku odkazoval na záznam živého vysílání Bratříčka, kde mluvil o tom, co se mu tam stalo. Konkrétně Zdechovský odkazoval na 15. minutu videa, kde Bratříček pronesl:

„Když chcete vědět, kdo vám vládne, měli byste zjistit, z koho si nesmíte dělat srandu ani utahovat, do koho nesmíte jít. Já si myslím, že pokud moje aktivita něco dokázala, tak to, že ze Zemana, Babiše či Ovčáčka si můžete dělat prdel, jak se vám zlíbí. Jak se vám zlíbí. Ale je tu skupina lidí, ze kterých nemůžete. To jsou lidé, kteří káží dobro, mluví o ruské propagandě, aniž by o ní něco věděli, vydávají o tom knihy, mluví o ruských trollech, ruských farmách, mluví o šíření nenávisti a hejtu, což je podle nich největší hrozbou pro naši demokracii. Já říkám, že není. Já říkám, že největší hrozbou pro naši demokracii je vypařování lidí z prostoru. Jejich blokace, tvorba nového disentu, sdružování lidí shady, úplně mimo veřejný prostor na různých aplikacích, které nejsou ani zabezpečené. Kde vám ukradnou heslo a pak vám stáhnou z bankovního účtu všechno. Dostanou se vám do mailu.

Já říkám, že tohle není v pořádku. Myslet si, že nahlašováním mě jakkoliv umlčíte, je přece úplně směšný. Proboha, ti lidé si nevidí ani na špičku nosu. Když mě dostanete z Facebooku, tak budu na YouTube. Když budu z YouTube, půjdu na Twitch. Když ze Twitche, tak mě dostanete na podcasty. Když mě dostanete z podcastů, což už klobouk dolů, tak já se seberu a půjdu přednášet do nějaké malé místnosti jen tak. Začnu mluvit prostě na veřejnosti. Myslíte si, že když vás mám koule kritizovat tady a čelit tomu tak a mluvit takhle napřímo, tak nebudu mít koule mluvit na veřejnosti? Vy žijete v té digitální verzi světa, kde lidi se vůbec nepotkávají.“

Zmizení youtubera z Facebooku si všiml i hradní mluvčí Jiří Ovčáček, ten napsal na Twitter: „Další konkrétní projev nástupu nové totality. Trest za nepohodlné názory. Tohle se těm, kteří se drze prohlašují za jediné ‚demokraty‘, převelice líbí. Zakazovat, udávat, ničit. A ještě mají tu drzost kádrovat druhé.“

Další konkrétní projev nástupu nové totality. Trest za nepohodlné názory. Tohle se těm, kteří se drze prohlašují za jediné “demokraty”, převelice líbí. Zakazovat, udávat, ničit. A ještě mají tu drzost kádrovat druhé. https://t.co/jPhDihQ6lf — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 24, 2019

Dále o něm napsal na Facebook režisér David Martinek: „Bratříček. Tady na upozornění M. R. jsem se mrknul na on-line video Bratříček. To je kluk, který dělá satirické a polemické komentáře a dneska ho smázli podobně jako stovky a možná tisíce jiných z FB. Po pravdě, lidí, kteří pojmenovávali skutečnost po svém, nebo měli polemické názory a zabanovali je, zrušili jim profily, je už hodně.

Je to nápadné.

Přiznám se, že mě bany na FB moc nedojímají. Ve skutečnosti řeším, že existuje řada lidí, které kvůli názorům a postojům vyhodili z práce, nebo jim omezili činnost. Tohle už není legrace na FB. Tohle je existenční věc. Takhle komunistický režim lámal lidem páteř. A začíná se to dít znovu.

Máme svobodu slova. A svobodu vyjadřování. Na to nezapomínejme. Jen, musíme správně pochopit, co přesně to znamená. A proč to máme chtít.

Takže. Já kluka vnímám. V některých věcech s ním důrazně nesouzním. Ale podpořím ho. Protože dělá dobře to, že mluví k lidem ve svém věku, mluví jejich jazykem a mluví jejich kanály.

Bylo by skvělé, kdyby mladí lidé začali chápat, že ve společnosti existuje proud lidí, omezující jejich vlastní svobodu, jejich právo říkat názory, svobodné názory, právo mít svobodné myšlení. A že se tomu musí bránit.

A také, že to není dnešní vláda, kdo omezuje názory. Je to někdo úplně jiný.

Na Bratříčkově příkladu s člověkem, který si dělá celé roky beztrestně srandu z Ovčáčka a Zemana, a zakazovaný není, ale ten, kdo si udělá legraci z protistrany je zakázán promptně, tak by si mladí lidi mohli uvědomit, že tolik vzývaná pluralita názorů je v tohle systému jen iluze.

A tak to být nesmí. Ani teď, ani v budoucnu.

Ahojka.

Zdravím i Bratříčka. Viz jeho video pod statusem.“

Dále pod Bratříčkův příspěvek na Twitteru, kde informoval o svém banu na Facebooku, napsala konzervativní blogerka Lucie Sulovská: „Jde to; v Německu je advokát Joachim Steinhöfel, který už takto vyhrál několik případů (třeba i jen o smazaný komentář). Přesně jak píše @andpolescuk, Facebook nemá právo porušovat své vlastní obchodní podmínky. Rozhovor s p. Steinhöfelem (mj. socanem),“ čímž narážela na Bratříčkův dotaz o radu.

Jde to; v Německu je advokát Joachim Steinhöfel, který už takto vyhrál několik případů (třeba i jen o smazaný komentář). Přesně jak píše @andpolescuk, Facebook nemá právo porušovat své vlastní obchodní podmínky. Rozhovor s p. Steinhöfelem (mj. socanem). https://t.co/HZ7Z16Wn9E — Lucie A. Sulovská (@sulovsk) October 24, 2019

Ale ozval se i bývalý premiér Miroslav Topolánek, ten napsal: „Už to začalo...“

Už to začalo... — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) October 25, 2019

Dále Eva Hrindová, zakladatelka stránky „Naštvané matky“, která napsala: „Vítejte v mém světě. 6 zrušených stránek, profilů nepočítaně, přičemž naposledy mi zrušili můj soukromý profil – bez vysvětlení (čistka po Tommym Robinsonovi). Jak se bránit, nevím, měl by podle mě zasáhnout stát, protože soukromá firma porušuje naše zákony včetně Ústavy.“

Vítejte v mém světě. 6 zrušených stránek, profilů nepočítaně, přičemž naposledy mi zrušili můj soukromý profil - bez vysvětlení (čistka po Tommym Robinsonovi). Jak se bránit nevím, měl by podle mě zasáhnout stát, protože soukromá firma porušuje naše zákony včetně ústavy. — Eva Hrindová (@EHrindova) October 24, 2019

Satirické video, kde Bratříček popsal tzv. běžný den moderního udavače zde, které popsal slovy:

„Udej spoluobčana, zachraň svět. Tím se řídí stále více lidí v České republice. Jaký život to ale je? Obtížný.“ Bylo i toto video důvodem jeho zablokování?

