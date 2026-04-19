Zvrat u Petra Pavla? Podpořil ho poslanec ANO

19.04.2026 15:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„V ústavě je jasně uvedeno, že prezident je vrchním velitelem vojsk.“ Ve druhé hodině Partie na CNN Prima News se odehrál další slovní střet o prezidenta republiky Petra Pavla. Předseda Svobodných a poslanec za SPD připomínal, že tu bývalo zvykem jmenovat ministry, jaké si vybral premiér, protože za své ministr nese zodpovědnost. A před kamerami začalo houstnout napětí, poslanci Marek Výborný či Věra Kovářová nabízeli zcela jiný pohled. A nezůstalo to jen u prezidenta Petra Pavla.

Zvrat u Petra Pavla? Podpořil ho poslanec ANO
Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Hosty nedělní Partie byli poslanci Libor Vondráček, Marek Výborný, Věra Kovářová a David Pražák

Ve druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se setkali poslanci Věra Kovářová (STAN), poslanec zvolený na kandidátní listině vládní SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček, předseda lidovců Marek Výborný a poslanec ANO David Pražák.

Pražák hned v úvodu diskuse zdůraznil, že osobně má za to, že na na summit NATO měl jet i prezident Petr Pavel, ale ctí rozhodnutí vlády a koalice.

Věra Kovářová jedním dechem připomínala, že pan prezident by na summitu říkal, že spojenecké závazky se mají dodržovat, což ale po návštěvě generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Praze říkal i premiér Andrej Babiš. Takže vlastně není důvod pro to, aby prezident na summit nejel.

Poslanec Vondráček konstatoval, že prezident se tady vymezoval proti vládě, ale toto vymezování už je vyřešeno a za Libora Vondráčka bude dobře, když na jednání NATO pojedou i zástupci nové vlády. „Ona tady byla i tradice, že se tady jmenovali i ministři,“ konstatoval k nejmenování Filipa Turka ministrem Libor Vondráček.

„V ústavě je jasně uvedeno, že prezident je vrchním velitelem vojsk,“ ozval se v tu chvíli Výborný, který jednoznačně podpořil Pražáka v jeho názoru a vyjádřil naději, že o tomto svém názoru přesvědčí své kolegy z ANO. „Nejen proto, že je to nějaká tradice, ale také proto, že to vyplývá z ústavy.“

Okamžitě také připomínal, že Petr Pavel byl šéfem Vojenského výboru NATO a považuje za trestuhodné nevyužít jeho zkušeností a autority, které se Petr Pavel v NATO těší.

„Pan prezident má schválený program zahraničních cest a tento program neobsahuje cestu do Ankary, takže je to podle mého uzavřená věc,“ pravil Libor Vondráček. Po chvíli znovu zopakoval, že za vládu odpovídá premiér a měl mít právo vybrat své ministry, ale prezident Petr Pavel do tohoto procesu podle Libora Vondráčka svévolně vstoupil a aniž by k tomu měl někde oporu, do složení vlády zasáhl. Tak to vidí předseda Svobodných Libor Vondráček.

Věra Kovářová upozornila, že Mark Rutte na jednání s Andrejem Babiše možná žádal, aby jel na summit do Ankary i Petr Pavel. Vondráček zdůraznil, že sice na jednání neseděl, ale premiéra neslyšel, že by podobná výzva zazněla.

Konstatoval také, že podle SPD dvě procenta HDP u výdajů na obranu stačí, zvlášť pokud se bude utrácet efektivně.

Pražák upozorňoval, že vláda Andreje Babiše myslí na vnější bezpečnost Česka, ale myslí také na vnitřní bezpečnost. „A je třeba, abychom ty investice dělali smysluplně,“ zdůrazňoval Pražák.

Ve vysílání došlo i na ceny pohonných hmot a jejich stropování. Marek Výborný upozorňoval, že česká vláda snad byla jediná na světě, která v jistém okamžiku s pomocí stropů dokázala stropem vyhnat cenu paliv nahoru. Vondráček i Pražák to odmítli.

Pražák upozorňoval, že zastropování cen pohonných hmot povede k tomu, že se něco zdraží, ale bez stropů na pohonné hmoty by toto zdražení mohlo být vyšší, protože na ropu „je dnes napojeno prakticky všechno“.

Marek Výborný tady upozorňoval, že vláda může zasáhnout do cen v síti čerpacích stanic EuroOil a tím i ostatní hráče na trhu donutit ke snížení cen.

Psali jsme:

Začíná jim docházet, že to nebude tak snadné. Ševčík vidí panikařící elity
Ženíšek (TOP 09): Rozdíl mezi státníkem a děckem
Pavlův podraz na naše občany. Rajchl se neudržel
„Řekněte to Pavlovi.“ Ševčík setřel prezidenta

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Tak ještě jednou, Výborný, 19.04.2026 16:32:47
prezident je dle článku 63 Ústavy ("paragrafu" Ústavy jak říkával rychlokvaška ze z Plzně ministr vnitra Jan Ruml) vrchním velitelem ozbrojených sil, to ano, ovšem vrchní velitel po PORADĚ s vládou vyhlašuje mobilizaci, výjimečný stav, či stav ohrožení státu (proto neměl co Fiala kvíkat "jsme ve válce!", to přísluší prezidentovi). Nic ho ale neopravňuje zúčastnit se VŠEHO, co přísluší pouze vládě, stejně jako mu třeba nepřísluší pucovat na Hradě záchody Hradní stráže, i když se jedná též o kdysi oblíbený "vojenský úkon", prospělo by mu to přenáramně, když už musí být u všeho. Porada v Istanbulu je zcela v gesci vlády a POUZE vláda zajišťuje mezinárodní závazky v oblasti bezpečnosti, ne "vrchní velitel", Výborný, prober se!

Další články z rubriky

To by u Moravce nešlo. Řezníček a Vondráček se drsně pohádali

17:15 To by u Moravce nešlo. Řezníček a Vondráček se drsně pohádali

„Vaše věta, že tato vláda nehodlá dostát svým závazkům byla vysoce manipulativní a nebyla vyvážená. …