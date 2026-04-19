Zvrat u Petra Pavla? Podpořil ho poslanec ANO

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Pražák hned v úvodu diskuse zdůraznil, že osobně má za to, že na na summit NATO měl jet i prezident Petr Pavel, ale ctí rozhodnutí vlády a koalice.
Věra Kovářová jedním dechem připomínala, že pan prezident by na summitu říkal, že spojenecké závazky se mají dodržovat, což ale po návštěvě generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Praze říkal i premiér Andrej Babiš. Takže vlastně není důvod pro to, aby prezident na summit nejel.
Poslanec Vondráček konstatoval, že prezident se tady vymezoval proti vládě, ale toto vymezování už je vyřešeno a za Libora Vondráčka bude dobře, když na jednání NATO pojedou i zástupci nové vlády. „Ona tady byla i tradice, že se tady jmenovali i ministři,“ konstatoval k nejmenování Filipa Turka ministrem Libor Vondráček.
„V ústavě je jasně uvedeno, že prezident je vrchním velitelem vojsk,“ ozval se v tu chvíli Výborný, který jednoznačně podpořil Pražáka v jeho názoru a vyjádřil naději, že o tomto svém názoru přesvědčí své kolegy z ANO. „Nejen proto, že je to nějaká tradice, ale také proto, že to vyplývá z ústavy.“
Okamžitě také připomínal, že Petr Pavel byl šéfem Vojenského výboru NATO a považuje za trestuhodné nevyužít jeho zkušeností a autority, které se Petr Pavel v NATO těší.
„Pan prezident má schválený program zahraničních cest a tento program neobsahuje cestu do Ankary, takže je to podle mého uzavřená věc,“ pravil Libor Vondráček. Po chvíli znovu zopakoval, že za vládu odpovídá premiér a měl mít právo vybrat své ministry, ale prezident Petr Pavel do tohoto procesu podle Libora Vondráčka svévolně vstoupil a aniž by k tomu měl někde oporu, do složení vlády zasáhl. Tak to vidí předseda Svobodných Libor Vondráček.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Konstatoval také, že podle SPD dvě procenta HDP u výdajů na obranu stačí, zvlášť pokud se bude utrácet efektivně.
Pražák upozorňoval, že vláda Andreje Babiše myslí na vnější bezpečnost Česka, ale myslí také na vnitřní bezpečnost. „A je třeba, abychom ty investice dělali smysluplně,“ zdůrazňoval Pražák.
Ve vysílání došlo i na ceny pohonných hmot a jejich stropování. Marek Výborný upozorňoval, že česká vláda snad byla jediná na světě, která v jistém okamžiku s pomocí stropů dokázala stropem vyhnat cenu paliv nahoru. Vondráček i Pražák to odmítli.
Pražák upozorňoval, že zastropování cen pohonných hmot povede k tomu, že se něco zdraží, ale bez stropů na pohonné hmoty by toto zdražení mohlo být vyšší, protože na ropu „je dnes napojeno prakticky všechno“.
Marek Výborný tady upozorňoval, že vláda může zasáhnout do cen v síti čerpacích stanic EuroOil a tím i ostatní hráče na trhu donutit ke snížení cen.
