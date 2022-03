Zvýšit daně kvůli Ukrajině, píše Kalousek. A zní: Rychle vzít euro

Zastupitel Prahy 4 a někdejší místopředseda Zelených Petr Kutílek na twitteru požádal, aby česká média i občané mluvili a psali o ukrajinských městech tak, jak je znají Ukrajinci, aby se konečně přestalo s rusismy. Má na mysli např. hlavní město Ukrajiny Kyjev, o kterém by se po ukrajinskému vzoru podle Kutílka mělo psát jako o Kyjivu.

Podle exposlance Miroslava Kalouska by bylo fér, aby premiér Petr Fiala řekl svým spoluobčanům, že v důsledku ruské agrese na Ukrajině bude muset na čas dojít také ke zvýšení daní.

„Válka a její důsledky bude představovat nemalé náklady. Je morálně ospravedlnitelné na jejich pokrytí zvýšit alespoň na čas vhodným způsobem daňovou zátěž. Nechceme přece, aby to platili jednou naši vnuci,“ upozornil Kalousek premiéra Petra Fialu a další členy vlády.

Investor Radovan Vávra v této souvislosti volal po rychlém přijetí eura v České republice.

„Ahoj Mirku. Morálně je to naprosto patřičná poznámka a děkuju za ni, nicméně rychlé přijetí eura by skokovým snížením ceny financování našeho dluhu udělalo totéž plus další pozitivní efekty. Pojďme využít mimořádné doby k mimořádným činům. Pojďme rychle do eura!“ zdůraznil Vávra.

Lidovecký poslanec Marek Výborný požádal všechny, aby neházeli každého Rusa do jednoho pytle se strůjcem agrese vůči Ukrajině Vladimirem Putinem.

„Prosím, toto není válka Rusů, je to válka rozpoutaná Putinovým zločinným režimem. Mnoho Rusů je dnes ve vězení, protože s touto agresí nesouhlasí. I jich se musíme zastat,“ zdůraznil Výborný.

Komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov však upozornil, že přímo v Rusku má Vladimir Putin podporu většiny ruských občanů. „Pane poslanče, je to válka drtivé většiny Rusů v Rusku (mimo Rusko je to jiné). Protestuje nepatrný zlomek populace,“ napsal Mitrofanov.

Tobiáš Zdechovský, syn europoslance Tomáše Zdechovského, konstatoval, že vpád na Ukrajinu bude ruské agresory hodně bolet. A srovnal počet padlých vojáků na Ukrajině s počtem padlých sovětských vojáků v 80. letech v Afghánistánu.

Ukrajinský novinář Ilija Ponomarenko na sociální síti uveřejnil video z Centra Charkova. Z náměstí Svobody. Poté, co na něj dopadly ruské granáty a rakety.

????Kharkiv central square now.

“Whoever rallied for the Russian World on this square - is this what you wanted? We warned you, it’s a bad idea” pic.twitter.com/qJQlBFTNPy