Aleksandra Holubowicz: Rozhodování o vlastním těle je základní lidské právo

Iniciativa Zachraňme ženy! sesbírala více než 100 000 podpisů polských občanů, aby mohla Sejmu předložit návrh na liberalizaci potratové legislativy. Ta by umožnila ženám podstoupit umělé přerušení těhotenství na základě vlastního rozhodnutí. Už samotný návrh na diskusi o něm však spadl pod stůl vinou opozice, reprezentovanou Občanskou platformou a stranou Nowoczesna. Opoziční poslanci povětšinou nebyli v sále, někteří dokonce hlasovali proti otevření diskuse o návrhu.

Sejm se naopak bude zabývat návrhem iniciativy Zastavme potraty!, která předložila návrh na zpřísnění potratové legislativy – už by nebylo možné legálně provádět potraty ani v případě těžké vývojové vady plodu, což se týká 95% legálně prováděných potratů. Předseda vládní strany PiS Jarosław Kaczyński vysvětluje snahu vlády takto: „Budeme usilovat o to, aby i při těhotenstvích, která jsou velmi těžká, kdy je jisté, že těžce postižené dítě zemře, žena nakonec porodila a dítě bylo pokřtěno, pojmenováno a pohřbeno.“ Tyto návrhy na parlamentní úrovni již nemají skutečnou opozici. Proto se tisíce lidí v Polsku znovu zapojují do Černého protestu.

Aleksandra Holubowicz, členka polské strany Razem a jedna z účastnic iniciativy „Zachraňme ženy!“ uvedla: „Proto se i my, kdo žijeme v Praze, Češky i Češi, Polky i Poláci, veřejně stavíme proti jakýmkoli snahám o zpřísňování potratové legislativy. Považujeme možnost rozhodování o vlastním těle a dostupnost zdravotní péče za základní lidské právo, které je již nyní polským ženám upíráno. Vyvolávání těchto diskusí nevychází z katolické morálky, protože tu jejich proponenti stejně nedodržují, a zároveň se stává kouřovou clonou pro zcela jiné mocenské boje.“ Téma je totiž znovu otevřeno právě v době, kdy nastupuje do funkce nový, neoliberálně zaměřený premiér Mateusz Morawiecki.

Martina Veverková ze Socialistické Solidarity (SocSol) k tomu říká: „Vyjádření solidarity s ženami v Polsku a odpor vůči tamní politické scéně chápeme jako součást širšího boje proti současným pravicově-populistickým a konzervativním tendencím. Reprodukční práva žen v České republice v tuto chvíli ohrožena nejsou, avšak denně se setkáváme s útoky na veřejnoprávní média, emancipační občanské iniciativy nebo s prosazováním opatření, která nejhůře dopadají na ty nejslabší z nás.“

Na demonstraci se svými projevy vystoupí například Ženy 365, Čtvrtá vlna, QAS a Socialistická Solidarita.

Vyjádření Jarosława Kaczyńského najdete ZDE

autor: PV