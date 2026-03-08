Noveský: Švédský profesor tvrdí, že současné měření hluku větrníků je největší lží

Jak vypadá debata o infrazvucích a hluku z větrníků? Stále na to upozorňují pouze ruští agenti, jak tvrdí česká mainstreamová média?
Nastal velmi zajímavý obrat. Po 25 letech vědeckého zkoumání švédský profesor Ken Mattsson z University v Uppsale představil na konferenci v Kodani rizika infrazvuku. Současně zjistil, že infrazvuk se může šířit až na vzdálenost desítek kilometrů a doporučil proto bezpečnou vzdálenost lidských obydlí od větrníků minimálně 5 až 10 kilometrů. Na to navázali lékaři- specialisté, kteří potvrdili poškozování organismu infrazvuky. A protože ve Švédsku fungují větrníky již 49 let od roku 1977, kdo jiný než Švédi proto může nejlépe vědět, jaké negativní účinky mají větrníky na lidské zdraví a na přírodu? Když o této problematice informovali Slováci, byli obratem označeni uplaceným českým mainstreamem za ruské agenty, uvidíme, zda se Švédi také mezitím stali ruskými agenty….
Opravdový problém pro česká mainstreamová média ale vytvořila až Evropská komise, která pochopila závažnost situace a začala v Bruselu řešit, i s podporou Zelených, petici týkající se hluku z větráků a zvažuje legislativní úpravy. Prof. Mattsson totiž mj. upozornil na to, že současné způsoby měření hluku větráků umožňují úpravu parametrů tak, aby vyhovovaly požadovaným výsledkům environmentálních posudků, i když skutečnost je zcela jiná. Doslova konstatoval: „Hladiny akustického výkonu uváděné výrobci jsou jednou z největších lží – během jediného dne se mohou lišit o více než 20 dB“. Budeme se zájmem sledovat, zda „objektivní“ česká mainstreamová média označí i Evropskou komisi a Zelené za ruské agenty bojující s dotačními větrníky.
Jak vidíte další vývoj akceleračních zón?
Zatím naštěstí nebylo nic schváleno. Naštěstí proto, že návrhy „náhodou“ uniklé z některých ministerstev většinou ignorují Směrnici Evropského parlamentu a Rady\ (EU) číslo 2023/2413, známou spíše jako RED III a navíc zcela bezohledně ignorují ochranu zdraví českých občanů a ochranu české přírody. RED III jednoznačně preferuje pro obnovitelné (v praxi občasně fungující) zdroje půdu pro zemědělství nevyužitelnou (brownfieldy, skládky, zemědělské podniky, průmyslové podniky, umělé vodní plochy, doly, apod.), což je v českých návrzích ignorováno a je zabírána i orná půda.
To myslíte vážně? Opravdu je to tak zlé?
Je to ještě mnohem horší. Stačí jeden jediný projekt, na kterém lze demonstrovat toto skutečně zločinné ignorování RED III a zejména zájmy obyvatel měst a obcí.
Jedná se o naprosto šílený návrh umístění jednoho z pěti větrníků, vysokých 207 metrů ve vzdálenosti 1,19 km přímo před světoznámý Rehabilitační ústav v Kladrubech (RÚ Kladruby)– viz. foto, a další čtyři větrníky v přímých výhledech z tohoto ústavu ve vzdálenosti 1,68 až 3,23 km. Doufejme, že to nemají být pro velmi těžké pacienty RÚ Kladruby pohyblivé blikající náhrady za tradiční výhledy na posvátnou horu Blaník s blanickými rytíři, která se ale nehýbe a nebliká. Kdyby totiž člověk nevěděl, že celý projekt pěti větrníků, navíc ironicky nazvaný „Zelená koncepce Kosina“, je zaměřen pouze na čerpání dotací, čili peněz od českých spotřebitelů (v regulované ceně elektřiny) a daňových poplatníků (v dotaci na cenu), mohl by se důvodně domnívat, že se může jednat o snahu konkurenčních českých a zahraničních rehabilitačních zařízení zlikvidovat nadmíru úspěšný RÚ Kladruby.
Opravdu byste se rádi dívali z nemocničního lůžka na tu svítící a blikající obludu?
Ty Kladruby jsou přece celosvětově velmi známé, přece by je nikdo nechtěl ohrozit?
RÚ Kladruby od roku 1938 přežil ve zdraví i německou okupaci, i když jeho zakladatele Dr. Schillera a jeho rodinu Němci zavraždili. Paradoxně až současní zelení ekoteroristé mají šanci RÚ Kladruby těžce poškodit či úplně zlikvidovat. Nahrazení klidu a krajinného rázu Podblanicka trvale svítícím a blikajícím ocelovým monstrem bude mít silně negativní vliv na psychickou pohodu pacientů s polytraumatickými diagnózami. Na lidi prostě ani projekt, ani úřady Středočeského kraje neberou žádný ohled, hlavně, že se blikající monstra 207 metrů vysoká nijak nedotknou chráněných lokalit Natura 2000.
RÚ Kladruby je zdravotnickým zařízením celostátního významu i v rámci strategické zdravotnické infrastruktury a tedy je ve vyšším stupni zákonné ochrany než běžná bytová zástavba. Možná proto byl RÚ Kladruby zcela úmyslně vynechán jako účastník řízení, jak zpracovatelem dokumentace EIA, tak, bohužel, i Středočeským krajským úřadem. Projekt „Zelená koncepce Kosina“ nemá ani základní Hodnocení zdravotních rizik (HRA), protože je zcela zřejmé, že nikdo, kdo má alespoň trochu rozumu, by nemohl na takovýto projekt, ohrožující zdraví pacientů v RÚ Kladruby, vypracovat kladné stanovisko.
Ale na to by snad stačilo, kdyby se ten jeden větrník neumístil přímo před Kladruby a ty další by se snížily tak, aby nebyly vidět?
Obávám se, že to snad ani nejde. Ten projekt a jeho projednávání Středočeským krajským úřadem v EIA je celé „cinknuté“. Již skutečnost, že nejdůležitější účastník řízení, RÚ Kladruby, byl zjevně úmyslně zcela vynechán, o něčem špatném svědčí. To, že byly v řízení vynechány i obce Kladruby a Tehov, které jsou prokazatelně dotčenými obcemi, je také problém, ale řešitelný.
To chcete říct, že je tam ještě něco jiného závažného?
Jsou tam i další doslova šílenosti. V projektu „Zelená koncepce Kosina“ z ledna 2026, který je posuzován v EIA, jsou klidně zahrnuty tři větrníky, z celkových pěti, umístěné v katastru obce Římovice. Přestože již v prosinci 2024 v Římovicích proběhlo, dle zákona o referendu, platné místní referendum, které jednoznačně a závazně odmítlo výstavbu větrníků na katastru obce. Projekt „Zelená koncepce Kosina“ se ale mínění občanů a samosprávy doslova vysmívá. Tvrdit, že referendum není důležité, protože kdyby občané měli dost informací, určitě by se rozhodli jinak, nelze brát ani jako špatný vtip. Je to zjevné pohrdání demokratickým zřízením a občanskou společností.
To myslíte vážně?
Také jsem tomu nechtěl věřit, ale doklady hovoří jasně. Ostatně, projekt je umístěn v území mezi městy Vlašim a Trhový Štěpánov v katastru obcí Římovice a Rataje u Vlašimi. Projekt se světelnými či hlukovými dopady dotýká i obcí Kladruby, Pavlovice, Tehov a Zdislavice. Ze všech těchto měst a obcí pouze obec Rataje u Vlašimi s projektem souhlasí a podporuje ho s vidinou finančního zisku pro obec i jednotlivce. Všechna ostatní města a obce narušení krajinného rázu a životního prostředí zásadně odmítají.
Čím si to vysvětlujete?
Zvítězil tam zdravý rozum a snaha občanů udržet si čisté a zdravé životní prostředí. A co je hlavní, mají tam starosty a zastupitelstva, která se nedají zkorumpovat.
A není to náhodou tím, že jste ta města a obce objeli a přednášeli jste o negativních dopadech na energetiku?
Musím Vás zklamat, ale ani v jednom z měst a obcí ohrožených projektem „Zelená koncepce Kosina“ jsem nikdy žádnou přednášku o tom, jak větrníky škodí energetice a zvyšují regulovanou část ceny za elektřinu, neměl. A pokud vím, neměl tam žádnou přednášku ani nikdo z mých kolegů z think tanku Energie není luxusní zboží.
Nenavedla Vás ale náhodou k tomuto dotazu informace o tom, že Hladíkovo Ministerstvo životního prostředí přidělilo soukromé firmě z našich daní 9 milionů Kč na to, aby zabránila šíření (dez-)informací o negativních dopadech větrníků na lidi a na životní prostředí?
Nejspíše ano. Ale proč si myslíte, že větrníky škodí energetice?
Já si to nemyslím, je to, bohužel, realita. Občasné zdroje destabilizují síť a většinou vyrábějí v době, kdy je elektřiny přebytek a naopak nevyrábějí v době, kdy je elektřina nejvíce potřeba. Proto musí česká vláda nechat, bez jakékoliv ideologie, vytvořit a schválit reálný ekonomicky fungující energetický mix, který zajistí českým spotřebitelům kdykoliv dostatek elektřiny za dostupné ceny.
Ale údajně jsou právě solární a větrné elektrárny ty nejlacinější, jak to je doopravdy?
Právě ty občasné, tzv. obnovitelné, zdroje prosazované Bruselem, tj. solární elektrárny a větrné elektrárny (tzv. větráky) patří mezi ty nejméně energeticky účinné zdroje a tudíž nejdražší zdroje vůbec. Energetická návratnost investice (EROI) srovnává, kolik energie za celou dobu životnosti zdroj vyrobí, s tím, kolik bylo celkem energie spotřebováno na výrobu, postavení a provoz tohoto zdroje. Aby energetika a ekonomika fungovaly, musí být EROI alespoň 10 ku 1 až 20 ku 1. Tzn., že zdroj musí vyrobit alespoň 10 až 20 krát více energie, než je spotřebováno na jeho výrobu, postavení a provoz.
A právě tady je „zakopaný pes“, doslova žalostně vycházejí biopaliva s EROI 1 ku 1 až 2 ku 1. Solární elektrárny jsou na tom o něco lépe, ale v českých podmínkách bez dotací nefungují, ČR je prostě příliš na Severu s menším osvitem.
Větrníky s EROI 7 ku 1 při započtení všech nezbytných dodatečných investic a nákladů na stabilizaci sítí prostě bez dotací nemohou fungovat, protože ČR je v kotlině a navíc příliš na Jihu, na rozdíl např. od Dánska, Severního Německa či Švédska a dalších.
Nejlépe vycházejí atomové elektrárny s EROI 75 ku 1 až 100 ku 1, které se zatím nestavějí. A hned po nich vychází nejlépe jediný skutečně obnovitelný zdroj a to jsou vodní elektrárny s EROI 80 ku 1 až 100 ku 1, které se bohužel také nyní nestaví.
Ale kdybych si chtěl na svůj dům postavit malou větrnou elektrárnu o výkonu 6 kW a k tomu malou solární elektrárnu např. 10 kW a doplnit baterií, co byste na to říkal?
Fandil bych Vám, protože si snížíte náklady na energie. A pokud nedokáže česká vláda včas zastavit odchod od uhlí, alespoň do doby spuštění dalších jaderných bloků v letech 2036 -2037, můžete si vytvořit vlastní ostrovní systém, kde budete svítit a topit, i když v okolí bude tma a zima.
