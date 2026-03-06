Fiala (SPD): To, co předvádí Zelenskyj, je totálně za hranou

08.03.2026 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k roztržce mezi Ukrajinou a Maďarskem.

Foto: Screen ČT24
Popisek: Radim Fiala odpovífá Václavu Moravcovi

To, co předvádí ukrajinský prezident Zelenskyj, je totálně za hranou. To jsou mafiánské metody a mafiánská rétorika a via facti vyhrožování fyzickým násilím. Není možné, aby se tato země stala členem Evropské unie a NATO.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil naději, že maďarský premiér Viktor Orbán přestane blokovat konečné schválení úvěru pro Kyjev v celkové výši 90 miliard eur od Evropské unie. V opačném případě prý dá Orbánovu adresu ukrajinským vojákům, kteří s ním budou komunikovat "ve svém vlastním jazyce".

"Tohle je za všemi hranicemi, nikdo nemůže vyhrožovat Maďarsku ani jeho premiérovi," reagoval maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Zelenskyj současně oznámil, že ropa ropovodem Družba poteče až za měsíc a půl, což je až po parlamentních volbách v Maďarsku.

Na obranu Orbána se večer přidalo Slovensko a pohrozilo, že i Bratislava může blokovat ukrajinskou půjčku. Premiér Robert Fico vyzval veřejně vedení Evropské komise, aby se distancovalo od vyděračského ukrajinského prezidenta.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
