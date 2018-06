Alena Vitásková: Nepatřím do party a nemám řidičák na korečkové rypadlo

Proč se nezúčastním výběrového řízení do rady ERÚ.

V duelu Jaromíra Soukupa s Tomio Okamurou mě zaujala diskuze kolem zdravotnictví, ministra zdravotnictví v demisi a krocích, které ministr provádí především v oblasti odvolávání ředitelů zdravotnických zařízení. Hovořilo se o jednom z důvodů odseknutí chapadel zdravotnické mafie, také bývalého náměstka ministra zdravotnictví Marka Schnajdra.

Boj proti mafiánským metodám plně podporuji, ale v poslední době stále méně věřím, že by to byl skutečný zájem vlády na očistě prostředí. Vím toho víc, než je zdrávo kolem energetické mafie a jejich metodách, o tom kam jejich vliv sahá, jak tato chapadla vypadají a co mají za lubem.

Ví to i pan premiér Babiš, ministr MPO Hunner a určitě velká část členů vlády, poslanecké sněmovny, či senátu. Byla jsem nemile překvapena, jak se všichni bráni mému zpětnému nástupu do rady ERÚ, lépe řečeno mým zájmem je předsedkyně Rady ERÚ. Tento úřad má závažné problémy a členové rady byli najmenování vládou Bohuslava Sobotky, který je stále spojován s řáděním Bakaly na Ostravsku.

Přes opakované upozornění, že jeden z radních Mgr. Rostislav Krejcar pochází z bývalého vedení, které nese nemalý podíl na nezvládnutém boomu FVE v létech 2009-2010 s nedozírnými dopady do veřejných financí, se vůbec nic nestalo. Pan Krejcar dále „kraluje“ v radě ERÚ a občan se může jen těšit, co zase připraví.

Z toho usuzuji, že snaha očistit společnost od prorůstání nekalých vlivů do státních institucí je opačná. Jmenovat, nebo si nechat radit od těch, kteří stojí za zrodem, či jsou spolutvůrci katastrofy (v podpoře obnovitelných zdrojů), to opravdu není čistý úmysl, naopak je to zájem využít jejich zkušeností z tunelování veřejných financí.

Premiérovi Andreji Babišovi jsem nabídla, že jsem ochotna nastoupit do rady ERÚ, přestože mé rozhodnutí bylo opravdu těžké po tom, co vše zažívám se svoločí, která se kolem nekalých praktik v energetice pohybuje.

Jeho reakce na moji nabídku byla rychlá a já jsem na ni musela písemně reagovat. Vzhledem k tomu, že cena energií má vliv nejen na všechny občany naší vlasti, ale i podnikatelské prostředí, ekonomiku naší země, přikládám níže dopis na pana premiéra Andreje Babiše ze dne 7. 6. 2018.

