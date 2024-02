Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Dvojí zdanění? Co na to naše Ústava?

reklama

Jak Havlem, tak prvními volbami po sametové revoluci, bylo proklamováno, že majetek po předcích se v žádném případě nebude zdaňovat. Ale najednou naše současné vlády toto všechno zapomínají. Uplatňuje se dvojité zdanění, které začalo Kalouskovou super hrubou mzdou za vlády Nečase. A všichni k těmto nehoráznostem mlčíme!

Jsme opravdu stádo poslušných ovcí, které snesou jakékoliv příkoří? Nechová se vláda arogantně k nám občanům i tím, že zvyšuje daně ze základního majetku? Neměly by se naše vláda, senát i parlament, zamyslet nad tím, jak správně ekonomicky vést stát, a nechovat se jako Koukolíkovy deprivánti, kteří se jen snaží vyždímat co nejvíce z každého občana? Neměli by jak vláda, tak i parlament a senát dostávat jenom státní průměrný plat po celý rok, a až v případě, kdy HDP bude vyšší než 2%, dostávat koncem roku přiměřené prémie? A neměli by, v případě své neschopnost, odstoupit? Neměla by se jejich práce, především přijímáním nových zákonů, obrážet i v jejich peněženkách? To znamená, že by také ihned pocítili veškeré inflační, a tedy i cenové, výkyvy. V případě uplatnění tohoto systému, by se asi jen tak každý do funkcí nehnal.

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Miroslav Josef Bezecný

Psali jsme: Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Otázky nejen pro vládu ČR Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Prevence v ozbrojování veřejnosti Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Je těžké vytvořit v Čechách zdravou regulaci cen zboží? Bohdan Babinec: Každé dítě by mělo mít matku i otce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE