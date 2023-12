Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Je těžké vytvořit v Čechách zdravou regulaci cen zboží?

reklama

V poslední době jsme svědci, s jakými těžkostmi a rozpaky usilují o regulaci cen v obchodech s potravinami. Vymlouvají se, že vláda nemůže regulovat ceny v soukromých podnicích. To ale není pravda. Stačí vytvořit alespoň jeden státní velkoobchod a státní supermarket v každém obvodě, kde by stát reguloval ceny zboží.

Za tohoto systému, když by soukromé obchodní řetězce nehorázně zvyšovaly ceny ve svých obchodech a supermarketech, by lidé pochopitelně nakupovali ve státních obchodech a supermarketech. Tím by se vytvořilo konkurenční prostředí a nadnárodní řetězce by musely zlevnit také. Touto cestou by stát provedl v obchodech nepřímou regulaci cen zboží.

Domníváme se, že vedoucí činitelé státu o této možnosti regulace cen dobře vědí, ale někteří z nich v této oblasti podnikají, a proto tuto možnost nevyužijí. A někteří vyloženě chrání nadnárodní řetězce. Příkladem může být i ČEZ, kdy bývalý premiér Babiš v médiích stále poukazoval na to, proč vláda nezestátní i těch 30 procent, které vlastní soukromí akcionáři.

Ptáme se pana expremiéra, když je takový lidumil, proč nezestátní alespoň část Agrofertu? Vždyť i tím by vytvořil zdravou konkurenci státu a soukromé sféry. Vyzýváme vládu a další příslušné orgány a instituce a ukazujeme cestu, jak mohou zajistit zdravé konkurenční prostředí, a tím i nepřímou regulaci cen zboží.

