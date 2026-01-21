Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Opravdu nezávislá TV a rozhlas

21.01.2026 9:44 | Glosa
autor: PV

Naše nová vláda si dala za úkol zrušit koncesionářské poplatky a zajistit tak mediální nezávislost ČT a Českého rozhlasu na vládě a parlamentu.

Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Opravdu nezávislá TV a rozhlas
Foto: NÁR.SOC.
Popisek: Bohdan Babinec

Navrhujeme ke zvážení jednoduché řešení, které by tuto podmínku umožnilo.

Z každého nosiče či přijímače obrazu a zvuku (televizoru, radiopřijímače, PC, NTB, monitoru, flešky, mikrofonu, mobilního telefonu apod.) by se odvádělo z DPH 10 % na účet ČT a ČRo.

Takto získané prostředky by se použily na jejich provoz a jejich vyplacení by nemohlo být ovlivňováno ani vládou, parlamentem či jinými výkonnými orgány státní moci.

Hospodaření s těmito prostředky by podléhalo kontrole NKÚ.

