Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Opravdu nezávislá TV a rozhlas

Navrhujeme ke zvážení jednoduché řešení, které by tuto podmínku umožnilo.
Z každého nosiče či přijímače obrazu a zvuku (televizoru, radiopřijímače, PC, NTB, monitoru, flešky, mikrofonu, mobilního telefonu apod.) by se odvádělo z DPH 10 % na účet ČT a ČRo.
Takto získané prostředky by se použily na jejich provoz a jejich vyplacení by nemohlo být ovlivňováno ani vládou, parlamentem či jinými výkonnými orgány státní moci.
Hospodaření s těmito prostředky by podléhalo kontrole NKÚ.
