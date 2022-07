Bohdan Babinec: Rozčiluje vás zdražování? Mě teda jo

reklama

Zdá se mi, že jak vláda, tak parament se chovají jako pštrosi strkající hlavu do písku. Pokud by se chtěli chovat hospodárně, snažili by se zavést cenový úřad stejně jako v mnohých státech světa. Tento úřad by pak hlídal a korigoval výši nárůstu cen životně důležitých komodit a strategicky důležitých surovin. Vláda by tak mohla ohlídat ceny těchto surovin a jejich výši zastropovat. Tímto způsobem by zajistila, že cenový růst těchto zvláštních surovin by nebyl zneužit obchodními spekulanty. Vláda a Parlament musí dbát na to, aby se ceny životně důležitých komodit a strategických surovin prudce nezvyšovaly. Vždyť všichni vidíme, že při vzrůstání ceny ropy rapidně narůstá cena benzinu a nafty na čerpacích stanicích. A naopak, pokud ve světě cena ropy klesá, u našich čerpacích stanic se to projevuje velmi pomalu. V minulém roce prodávali farmáři tunu pšenice za cca 4000 Kč a letos za stejné množství budou požadovat cenu téměř dvojnásobnou, a to kvůli tomu, že vzrůstají ceny hnojiv, energií a paliv. Již teď nám obchodní řetězce sdělují, že cena rohlíku se pravděpodobně vyšplhá až na pět korun. Chápete, do jakých problémů se dostanou sociálně slabší rodiny? Tomu všemu může zabránit vláda a parlament zřízením cenového úřadu, který by reguloval cenu životně důležitých komodit a strategických surovin.

Nemusíme slepě věřit Klausovu heslu, že dle Friedmana vše narovná trh, ale že pravdu měl Keynes.

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Psali jsme: Šmarda (ČSSD): Vláda musí začít jednat. Za pár týdnů může být pozdě Kalousek: Je to zlé, ale Češi musí mít míň peněz na nákupy. Pak klesne inflace Průměrný důchod by od ledna mohl vzrůst o 850 korun Padnou firmy, padne stát. Ten teď vydělává. Ivo Valenta popsal, jak ministři jednají s podniky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.