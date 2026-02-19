Jiří Paroubek: Prezident zbrojařů...

Měli bychom mít, při zbrojních výdajích na úrovni 5 % HDP, podle nich, zbrojní a související výdaje cca 400 miliard korun. Je pravda, že určitou část této sumy mají být výdaje určené na rozvoj infrastruktury související s posilováním bojeschopnosti státu. Ale i tak by tyto související výdaje velmi pravděpodobně nebyly za normálních okolností vynaloženy. Neboť lidé pociťují jako mnohem důležitější, nežli stavět např. mosty, jež budou mít dostatečnou nosnost pro těžké německé tanky Leopard, vynaložit peníze státu do rozvoje zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu, či kultury. Anebo na rozvoj opravdu potřebné infrastruktury, jako jsou dálnice či rychlostní železnice.
Z tohoto hlediska je rozhodnutí našeho IQ 107 z Hradu naprosto nepřijatelné. A myslím, že bychom měli svým, stále ještě osobou Petra Pavla poblouzněným, spoluobčanům, kteří vnímají tohoto v rámci bývalého režimu školeného rozvědčíka, jako reinkarnaci prezidenta Masaryka , že to tak není. Prezident Pavel sice má krásnou bradku a i jinak vypadá velmi sexy. Ale žádný TGM to není...
V těchto dnech jsem si také vyslechl jeden z dalších duševních výronů pana prezidenta, kterým se postavil proti perspektivně vzdálenému konání Olympijských her v naší zemi. Tuto smělou možnost, tedy pořádat v Česku Olympijské hry, zmínil v rámci své vysoké agility, vyplývající z nově získaného úřadu, ministr pro sport Boris Šťastný. Osobně si myslím, že tato myšlenka stojí za úvahu, neboť by se hodila k moderní zemi. Tedy, ke skutečně moderní zemi. Ano, vybudování sportovišť a potřebné infrastruktury zejména v oblasti dopravy by stálo desítky miliard korun.
Ale desítky miliard korun, vlastně promiňte, stamiliardy korun nás budou stát také úplně zbytečné stíhačky F-35 dodané od amerických zbrojařských koncernů. Budeme platit jako mourovatí zálohy (část jsme už zaplatili), abychom se mohli těšit, že za 10 let dostaneme první stroje. No, aspoň nebudou během těch 10 let poškozeny, že.... Problém je, že za 10 let F-35 už budou trochu obstarožní a že Číňané, ale třeba i Rusové, budou mít novou generaci stíhaček a letadel. Takže pan prezident vítá zvyšování vojenských výdajů řádově každoročně o desítky miliard korun, ale vadilo by mu pořádat u nás Olympijské hry. Ty by samozřejmě znamenaly povznesení naší země.
A toto povznesení po všech stránkách koneckonců by nebylo nezajímavé. S tím souvisí i myšlenka budovat urychleně potřebnou dopravní infrastrukturu. Zdůrazňuji potřebnou. To znamená nové dálnice a rychlostní železnice v první řadě. A teprve pak až fortifikovat mosty a můstky pro to, aby mohli přes ně přejíždět poněkud robustní a těžké tanky Leopard. Samozřejmě, že by Olympijské hry znamenaly i velký zásah do života české mládeže a celého národa. Pokud jde o mládež, my přece potřebujeme, abychom mladé lidi přiměli k pohybu. Aby měli více pohybu, aby měli více ctižádosti dělat sport. A být ve sportu úspěšní, abychom měli nové Zátopky a nové Čáslavské. A třeba také nové Katky Neumannové anebo Ester Ledecké. To vše bychom potřebovali ke zlepšení bídného zdravotního stavu českého obyvatelstva ve všech generacích. Samozřejmě, že přínos Olympijských her v naší zemi by byl také národospodářský.
Nebyl by to jenom jednorázový příjem státu, firem a jejich zaměstnanců v době konání Olympijských her a v roce jejich konání. Ale sportoviště, která bychom vybudovali, by mohla sloužit pro pořádání akcí celosvětového nebo celoevropského významu, tedy mistrovství světa a mistrovství Evropy v nejrůznějších sportech. Centrální poloha republiky a Prahy v Evropě předurčuje naší zemi k tomu, abychom byli úspěšní při získávání těchto sportovních akcí.
Tohle všechno samozřejmě zelený mozek bez vize nemůže pochopit. Zejména pak takový zelený mozek, který je zainteresován na tom, aby zahraniční zbrojaři nestrádali finančně. Ale co je nám do zahraničních zbrojařů? My bychom měli hledat především svůj národní zájem a ten určitě není v tom, abychom nakupovali předražené zbraně. Ale není ani v tom, aby v čele státu stál člověk, jenž si nedokáže představit nic jiného nežli jak utrácet velké peníze pocházející z daní lidí za zbraně a zbraňové systémy. Ty, když jsou dodány, což plně platí pro stíhačky T-35, tak již budou zastaralé a můžeme pak zase využít nabídku nějaké ochotné zbrojařské firmy nás vybavit novými stroji. Pokud jde o mě, dával bych přednost tomu, abychom zde za nějakých 15 až 20 let byli schopni uspořádat Olympijské hry. To má větší význam pro národ a víc to respektuje národní zájem než nákupy zbrojního šrotu, který ještě ke všemu je předražený.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
