Drahomír Jurajda: Přezíravost a necitlivý přístup k seniorům

reklama

V pátek15. ledna po obědě jsem zasedl k počítači a začal se registrovat do sytému pro očkování proti nemoci covid 19. Ráno po osmé hodině jsem tak učinit nemohl, neboť v Karlštejně dopoledne se nedalo připojit internet. Ve věku 83 let, s přiměřenou uživatelskou dovedností při používání počítače, jsem neměl žádný problém vyplnit přihlašovací formulář až po výběr očkovacího střediska (vybral jsem si oblíbenou rehabilitační nemocnici Beroun). Problém nastal ve chvíli, kdy jsem kliknul na ikonu „termín očkování“. Naskočila mně informace, že termíny očkování jsou již obsazeny a že se mám zkusit přihlásit po několika dnech. A že mi bude „laskavě“ zachován kód PIN 2.

A toto je druhá základní vada stávajícího registračního systému. U funkčního a k seniorům vstřícného registračního systému by příslušná zpráva vypadala např. takto: “Vážený pane (paní), v souladu s datem Vašeho narození Vám systém vygeneroval pro aktuální skupinu zájemců pořadové číslo (např. 56 327) v pořadí čekatelů na očkování první i druhou dávkou vakcíny. Podle zatím platných předpokládaných termínů dodávek vakcín se dostanete na řadu kolem (např. 17. 2). Přesné datum Vám sdělíme souběžně prostřednictvím SMS a e-mailové zprávy. Poté, prosím, v sytému potvrďte, zda se k očkování dostavíte!“

Senioři by nebyli vyzýváni, aby obden surfovali po internetu a hledali, jestli se v některém očkovacím centru náhodou neuvolnilo místečko s volnou dávkou vakcíny, kam by se mohli vetřít. Přidělení termínu očkování by za ně provedl automaticky a spravedlivě registrační systém.

Anketa Mělo by být Lukašenkovu Bělorusku odňato pořádání letošního hokejového mistrovství světa ? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 5347 lidí

Zásadní chybou registračního sytému, jak byl seniorům předložen, nebo spíše předhozen, bylo vágní stanovení termínu registrace, tzn. od 15. 1. do 30. 1. 2021 pro všechny seniory nad 80 let a neurčitá informace, že pořadí na očkování se stanoví podle pravidla „kdo dřív přijde …“. To způsobilo, že více než sto tisíc seniorů se snažilo zaregistrovat nahonem již 15. 1. v 8 hodin. V této souvislosti má pan Babiš pravdu, že tento „skvělý“ registrační systém nezkolaboval, nýbrž se pouze “zahltil“. Rozumným řešením by totiž bylo, kdyby se senioři dle věkových skupin přihlašovali např. podle pravidla: Senioři nad 90 od 15. 1., nad 85 od 18. 1. a senioři od 80 až od 20. 1. A navíc by byli všichni informováni, že pořadí na očkování nebude záviset na hodině, kdy se do systému zaregistrovali, nýbrž na jejich fyzickém věku, případně korigovaném fyzickém věku.

Aby byl pořadník na očkování stanoven spravedlivěji s ohledem na zdravotní stav seniorů, zavedl bych ještě kritérium „korigovaný fyzický věk“, což by byl skutečný fyzický věk, navýšený o dva roky za každou odpověď ANO ve zdravotním dotazníku. Tak např. osmdesátiletý senior s vysokým tlakem a cukrovkou by měl korigovaný fyzický věk 84 let a dostal by se v pořadníku přede mne. Upravit stávající systém registrace v tomto duchu by byl i pro studenta vyššího ročníku specializace číslicové techniky celkem snadný problém. Podobná pravidla by se měla stanovit i pro následující registraci občanů po 1 .2. 2011 (tzn. registraci občanů od 75 let a výš od 1. 2. od 70 let od. 8. 2. a od 65 let od 15. 2. 2021).

I když jsem byl a jsem příznivcem Andreje Babiše, pokud jde o rozumné vedení státu, nemohu souhlasit s jeho návrhem vyznamenat pana Dzurillu za uvedený nedomyšlený a pro seniory zatím velmi nepříjemný registrační sytém. Pokud má pan Drurilla nějaký zbytkový smysl pro čest a sebekritiku, měl by své chyby uznat, vyznamenání odmítnout a neetické chyby systému urychleně napravit.

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Jurajda: Nulová tolerance k vyšinutým odpíračům roušek Drahomír Jurajda: Logika a etické aspekty politického rozhodování Drahomír Jurajda: Jaké reformy chci prosazovat ve fungování Senátu Drahomír Jurajda: Minulost Andreje Babiše

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Ing. Drahomír Jurajda, CSc.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.