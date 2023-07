František Kašpárek: Jeden zpovykaný, druhá vyhozená, třetí pomýlená

reklama

Redaktor ČT to obratem schytal ze všech demokratických stran. Nevhodná otázka, říkali. Najednou byl „zpovykaný, neprofesionální, sebestředný“ (přesné citace) a tak dál. Uf, tolik kritiky pro jednu otázku, mimochodem dost zásadní.

Kdo by to od redaktora ČT čekal? Rázem nebyl v médiích titulován jako redaktor, nýbrž jako podivná existence, kterých by se měla ČT zbavit (opět citováno z relevantních zdrojů).

Tiskovou konferenci s prezidentem Zelenským nemohla sledovat ruská opoziční novinářka Farida Kurbangaleeva, přestože měla řádnou akreditaci. Z Hradu ji beze slova vysvětlení vyvedla ochranka.

Mluvčí prezidenta Pavla na zvědavé dotazy „proč se tak stalo“ odpověděla, že novinářka přišla na místě o akreditaci. To není odpověď, toho si tazatelé všimli, proto se ptali, načež mluvčí Řeháková dále nereagovala.

Pak padl ještě jeden nevhodný dotaz „zda šlo o požadavek ukrajinské strany“. Odpovědí opět bylo bohorovné mlčení.

Jen pro zajímavost. Novinářka rozhodně není Putinovou obdivovatelkou. Přesně naopak. Několik let žije v České republice. Navíc v letech 2017–2020 spolupracovala s rádiem Svobodná Evropa, takže ideologický profil byl měla mít čistý. Ovšem s jejím národnostním pozadím, jak se dnes populárně říká, čímž nemám na mysli to, co čtenáře možná napadlo, už to je horší…

Do třetice všeho zlého. Válečná reportérka Markéta Kutilová nedávno podnikla cestu na Ukrajinu do Kyjeva. O své cestě napsala na Facebook krátkou reportáž.

No, reportáž se nekonala přesně v tom duchu, jak doba žádá. Netřeba rozebírat, sociální sítě to už provedly dostatečně. Reportáž z Facebooku sice rychle zmizela (zachovaly se však snímky obrazovky, neboli, jak říkáme my milovníci češtiny, screenshoty).

Záhy zmizel i celý profil Markéty Kuchařové.

Doufejme, že paní Kuchařová ne, že si jen touto formou nasypala řádně popel na hlavu.

Snad od pana Papadopulose a paní Kuchařové bude stačit prohlášení o momentální pomýlenosti, a nebude nutné přistoupit k nějaké formě převýchovy.

