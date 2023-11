František Sentenský: Stávka - školské odbory nám ukázaly cestu - ale pozor na falešnou hru jiných

reklama

Např. by nešlo dělit třídy na jazyky, odbornou výuku a třeba si představte, jak budete učit hrát na klavír 24 žáků najednou. S tím je spojené omezení možnosti výdělků pro nepedagogické pracovníky škol, jejichž mzdy by se propadly na hranici holého přežití. Více ZDE.

Musím vyjádřit svou maximální podporu učitelům, kteří si řekli dost a za své svěřence i spolupracovníky se postavili. Do stávky se dle mých informací zapojilo přes 60 % škol a v zapojených školách kolem 90 % všech(!) pracovníků! S tím je spojena podpora nás ostatních. Pojďme ukázat, že nám není lhostejný osud této země a pojďte nadnárodním korporacím působícím v naší zemi nechat ochutnat jejich vlastní medicínu. Pojďme je vystavit týdenní hladovce. Je to až trapně jednoduché - nechoďte od 27. 11. do 30. 11. nakupovat do nadnárodních řetězců. Nakupte si do zásoby a/nebo kupujte v malých pekárnách, místních masnách a u lokálních výrobců/zemědělců. Týden se to dá vydržet. Toto nás nebude nic stát, nikde se nemusíme ukazovat, pokud se bojíme "co tomu kdo řekne" a jen šiřme zprávu o tom dál.

Zpět ke stávce. K té se postupně přidalo několik dalších odborových organizací a podniků. Díky za ně. Chtěl bych ale varovat před vynuceným tahem zaprodance středuly. Ten držel odbory dosud na uzdě, aby vládě v její ryze destruktivní činnosti nepřekážely. V této situaci se ale už připojit musí, aby neztratil tvář úplně. Je ale stále hráč stejného týmu jako fiala a spol. Malá písmena v jejich jménech nejsou chybou, ale mnou vyjádřené naprosté opovržení těmito entitami. Nemůžu ani napsat osobami nebo lidmi, protože nic lidského na nich nevidím. Nenechme tedy iniciativu převzít zaprodanci, podpořme učitele i ostatní stávkující a nenechejme vše vyšumět. To je jistě nový úkol středuly a spol. Pojďme se postavit za naši zem, za naše děti, za naší budoucnost. Personální krize vrcholných "politiků" a jejich akce směřující ke zničení budoucnosti této země jsou již nepřehlédnutelné a nikdo jiný než my je nezastavíme.

