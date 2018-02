Ivan Bednář: Martin Schulz nebude ministrem zahraničí, Gott sei Dank!

11.02.2018 10:32

Německý list Bild v pátek informoval, že Schulz podlehl tlaku vysoce postavených kolegů v SPD, a nakonec do vznikající velké koalice CDU/CSU a SPD vedené kancléřkou Angelou Merkelovou nakonec Schulz vůbec nevstoupí. Současně Schulz končí jako předseda SPD. Zdá se, že to co mu procházelo za potlesku bruselských fanatiků, v Německu socialisté odmítají.