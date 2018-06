Ivan David: To by se v Brně stát nemohlo

Byl to veselý člověk, z jeho oblíbené písničky si pamatuji slova:"Potůček zurčí v trávě, by zalíbil se krávě,...". Rozhovor se z hodnocení místního biotopu brzo stočil na Prahu. Poučil mě, že Praha je plná bezcharakterních lidí. Dokládal to ochotou Pražanů nadšeně vítat kohokoli, například Hitlera a provolávat slávu třeba takové kreatůrám jako byl Hácha nebo Moravec. Opáčil jsem, že se tomu nelze divit, neboť se do Prahy stahují vedle slušných lidí také darebáci z celé republiky, a že se nedá věřit všemu co takoví lidé píší do novin a hlásali ve filmových týdenících. Trval na svém: "To by se v Brně stát nemohlo!".

Vzpomněl jsem si na něj v poslední době několikrát. Například, když to byla právě Masarykova univerzita, na níž se ujali úkolu rozhodovat o tom, co se smí a co se nesmí psát na internetu, co je správné a co je "konspirační teorie" a začali se zabývat řešením problému, jak zarazit psaní nesprávných názorů, tedy jiných, než se líbí těm nahoře, kteří je platí. Jistěže i Praha disponuje četnými talenty, ale jak je vidět, v Brně se to stát může. Další povedenou postavou je rektor brněnské Masarykovy univerzity Prof. Mikuláš Bek, ostatně jeho předchůdcem v pozici rektora byl současný předseda ODS Petr Fiala, český (moravský) podporovatel Sudetoněmeckého landsmanšaftu, viz např. zde a zde či zde. Jeho zvolení rektorem to nebylo na překážku, zřejmě spíše naopak.

Nových výšin bylo dosaženo, když nyní brněnský primátor z hnutí ANO Petr Vokřál obdržel Velký kříž za zásluhy od Spolkové republiky Německo, neboť: "Brno se v minulosti omluvilo za poválečný odsun německy mluvícího obyvatelstva po druhé světové válce, každý rok se koná Pouť smíření jako připomínka obětí odsunu", jak vysvětlil mluvčí Magistrátu. Což o to, zvěrstva poválečných bojovníků za omluvu stojí. Chybí ovšem účinná lítost ze strany Německa. Jejím projevem by mělo být zaplacení válečných reparací. Prý to nejde. Ale pak by mělo nejít se omlouvat. Takto to vypadá, že druhá světová válka byla nepatrnou epizodou v odsunu Němců z Československé republiky. Tohoto dojmu má být dosaženo a právě za vytváření asymetrické vstřícnosti byl pan primátor odměněn. Jak je patrno, ANO, jako firma podnikatele Babiše potřebuje talenty všeho druhu podobně jako firma Limonádového Joe. Prostě i Brno je dost velké, aby se vněm mohl nakumolovat dostatek talentů. Takže mohlo, pane docente. Komu se chtějí zalíbit je zřejmé, kráva to jistě nebude.

Ivan David

