Ivan Jordák: Kam se takto až dostaneme?

10.06.2018 21:19

V poslanecké sněmovně se připravuje zase boj, a to světe div se o pojmenování státního svátku. Pro 17. listopad by se měl používat vlastně starý i nový název sloučený do společného „Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii".