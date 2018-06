Jakub Červenka: Krátkodobé oživení exportu nevydrží

Klíčovým faktorem v oživení exportu ale bylo dřívější načasování Velikonoc, díky němuž exportéři měli v dubnu o dva pracovní dny navíc. Nicméně podle našeho názoru se jedná o výjimku v oslabujícím trendu českého exportu. Nedostatek volné pracovní síly na trhu práce firmám prakticky znemožňuje dále rozšiřovat výrobní kapacity. Schopnost českého exportního průmyslu dále přijímat nové zahraniční zakázky je téměř vyčerpaná. Export tedy bude v příštích měsících znovu zpomalovat.

Koruna v průběhu dubna oslabila a v květnu dosáhla svých nejslabších úrovní od začátku roku. To by zřejmě mohlo našim exportérům krátkodobě pomoci. Nicméně v průběhu června, před dalším měnověpolitickým jednáním ČNB, by naše měna měla začít znovu posilovat pod EUR/CZK 25,50.

Čerstvě zahájená obchodní válka se Spojenými státy nebude mít silný dopad na český exportní průmysl jako celek, ale především neblaze ovlivní důvěru našich exportérů, kteří si nejsou jisti, kam až obchodní konflikt dospěje. V neposlední řadě, zejména v letních měsících, export přibrzdí sezóna dovolených. Za letošní rok by přebytek obchodní bilance podle našeho odhadu měl dosáhnout přibližně 100 mld. Kč.

Trh v mediánu odhadoval dubnový přebytek ve výši 13,0 mld. Kč. Meziměsíčně (po sezónním očištění) vývoz poklesl o 0,6 % a dovoz o 1,3 %. Oproti dubnu minulého roku je saldo zahraničního obchodu vyšší o 3,8 mld. Kč. V porovnání s březnem ale přebytek obchodu poklesl o 2,9 mld. Kč.

Za horší bilancí zahraničního obchodu v dubnu stálo prohloubení záporné bilance obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty (o 1,6 mld. Kč) a chemickými látkami (o 1 mld. Kč). Výrazně horší byl i přebytek obchodu s energiemi (o 1 mld. Kč). Naopak růst vývozu motorových vozidel (3,6 %) pomohl navýšit přebytek jejich zahraničního obchodu o 2,4 mld. Kč. Lepší byl i obchod se stroji (přebytek vyšší o 1 mld. Kč) a elektrickými zařízeními (přebytek vyšší o 1,3 mld. Kč).

V detailnějším rozboru procentuálních meziročních změn vývoz vzrostl napříč téměř všemi hlavními obchodními kategoriemi zboží. Vývoz strojů narostl o 13 %, elektrických zařízení o 12 %, kovodělných výrobků o 10,2 %. Naopak poklesl export ostatních dopravních prostředků o 4,3 %. Na straně importu meziročně vzrostl dovoz oděvů o 16,5 %. Silně vzrostl i dovoz ostatních dopravních prostředků o 15 %. Dovezlo se ale o 29 % méně ropy a zemního plynu.

Za první čtyři měsíce tohoto roku dosáhl přebytek obchodní bilance 73,6 mld. Kč, o 5,4 mld. Kč méně ve srovnání s rokem 2017, kvůli meziročnímu poklesu vývozu a o něco menšímu poklesu dovozu. Vývoz letos průměrně vzrostl o 0,2 %, zatímco dovoz o 0,3 %.

