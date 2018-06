Jakub Červenka: Okénko trhu

Ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně vzrostly o 1,0 %. Jedná se o nejrychlejší meziměsíční růst od roku 2013. Hlavní vliv na to měly vyšší ceny koksu a ropných výrobků, nebo také chemických látek a obecných kovů.

Meziročně ceny narostly o 1,5 % a výrazně tak překonaly očekávání trhu. Ve srovnání s loňským květnem nejvíce vzrostla cena ropy, ceny ostatních komodit na světových trzích jsou naopak celkem nízké. Ve zbytku roku očekáváme, že růst cen průmyslových výrobců bude zrychlovat kvůli nízké srovnávací základně a růstu cen materiálů. To by mělo, spolu s růstem mezd, vytvořit silnější tlak na spotřebitelskou inflaci.

Cena Brentu dnes poskočila o dolar na 74 dolarů za barel a napravila ztráty z minulého týdne. Za nárůstem stojí zklamání ohledně navýšení limitů těžby ropného kartelu OPEC. Irán, Irák a Venezuela hrozí zablokováním návrhu Saudské Arábie a Ruska o navýšení limitů těžby ropy o 1,5 miliónu barelů denně. Namísto toho se v kuloáru jedná o skromnějším navýšení o přibližně 300 – 600 tisíc vytěžených barelů denně. Vzhledem k tomu, že členské státy OPECu stejně produkují o 500 tisíc barelů ropy denně pod limity z minulého roku (kvůli kolapsu těžby ve Venezuele a poklesům v Alžírsku, Angole a Kataru) by případné navýšení limitů nemělo mít velký vliv na rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, která je započítaná v současné ceně. Finální rozhodnutí padne na mítinku ropného kartelu OPEC s Ruskem tento pátek.



Zbylé dny přinesou jen měkké ekonomické ukazatele. Ve čtvrtek bude publikována spotřebitelská důvěra eurozóny za červen. Od začátku roku důvěra spotřebitelů dosahuje bezprecedentních výšin a zatím nelze, očekávat, že by spadla do záporných hodnot. Medián trhu odhaduje mírný pokles na 0,0 b.



V pátek vychází bohatá nadílka PMI indexů výroby pro Německo, eurozónu a USA. V případě Německa a eurozóny trh odhaduje velmi mírný pokles o pár desetin bodu. Beztak zůstane hodnota indexu vysoko nad 50 body, což signalizuje meziměsíční zlepšení podmínek ve výrobě. Podobný vývoj postihne i PMI pro USA, u kterého ale trh odhaduje pokles jen o desetinu bodu.

autor: PV