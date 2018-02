Jan Bureš: Jak moc se má koruna bát tržních výprodejů?

Byla to právě kombinace nízkých globálních výnosů a nízké averze k riziku, která držela zahraniční hráče ve spekulativních pozicích v české měně. Uplynulý týden nám nabídl dobrou ochutnávku toho, jak by koruna mohla reagovat na případnou změnu klimatu. Pro všechny, co koruna zajímá, je tedy důležité odpovědět si na zásadní otázku - budou výprodeje na globálních akciových trzích a s nimi i strach dál narůstat?

Výprodeje podle našeho názoru odrážejí primárně strach z utaženější měnové politiky - z konce skoro dekádu dlohého období, kdy peníze ve vyspělém světě byly “levné”. Souběh relativně silného oživení v USA, v Evropě i v Japonsku dohromady s vylepšující se situací na trzích práce vrací v očích investorů postupně do hry riziko inflace a obecně “dražších” peněz. Spouštěčem výprodejů byla poslední čísla z amerického trhu práce, která ukázala zrychlení mzdového růstu skoro na 3% (nejrychlejší za posledních 9 let). To vše ve chvíli, kdy kombinace daňové reformy a plánovaných veřejných investic Donalda Trumpa katapultuje v příštím roce americké deficity nad 5% HDP. Načasování takto výrazné rozpočtové expanze na vrchol hospodářského cyklu budí právem u řady investorů obavy - bojí se, že inflace půjde nahoru rychleji a Fed bude muset být ve finále o poznání agresivnější.

Vyšší výnosy přitom vadí akciovým investorům ze dvou důvodů. Za prvé prodražují zadlužení a za druhé alternativní investice jako dluhopisy vypadají pro řadu konzervativnějších investorů daleko atraktivněji. Výprodej v uplynulém týdnu je reakcí přesně na tuto novou situaci, kdy investoři přesunuli část prostředků z rizikovějších pozic (akcie a emerging markets fondy) do bezpečnějších dluhopisových investic. Tato korekce může sice pokračovat, protože v uplynulých měsících příliš vzrostly sázky na to, že volatilita a strach zůstanou v dohledné době na uzdě. Na druhou stranu ale nevěříme, že by zatím tržní korekce měla zlomit probíhající silné oživení ve vyspělém světě. Jionými slovy, nevěříme, že aktuální tržní korekce ohlašuje příchod nové krize,...tedy alespoň zatím.

Jan Bureš

finanční analytik

autor: PV