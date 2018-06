Jan Čermák: Fed znovu utáhne měnové šrouby a dále přiostří rétoriku

Globální trhy a speciálně v poslední době trápící se emerging markets by se měly mít na pozoru. Večer nás totiž čeká zasedání Fedu s celou paletou jestřábích kroků, přičemž ne všechny jsou zahrnuty v tržních cenách.

Nejprve začněme těmi snáze odhadnutelnými zásahy. Tak za prvé, Fed opět zvýší koridor pro oficiální úrokové sazby o 25 bazických bodů. Za druhé, tempo kvantitativního utahování pojede podle plánu, což značí, že od července bude zrychleno ze stávajících 30 na 40 miliard USD měsíčně. Stejně se všeobecně očekává, že Fed v rámci své prognózy zvýší v býčím duchu odhad růstu a inflace pro tento rok.

Tam kde se ovšem bude v nové prognóze lámat chleba, bude odhad očekávaného růstu úrokových sazeb. Zde totiž mohou členové vedení Fedu dojít k těsně většinovému názoru, že letos bude zapotřebí zvýšit úrokové sazby celkem čtyřikrát, přičemž až dosud se prognózovala jen tři zvýšení.

Další neznámou pro trh budou úpravy komentářů FOMC, které budou muset jednak zohlednit fakt, že se americká ekonomika začíná přehřívat a také, že text je stále zatížen tím, že americká centrální banka dává trhu na vědomí, že žijeme v pokrizovém období, kdy se úrokové sazby velmi pozvolna přibližují k dlouhodobé rovnovážné hodnotě. Výsledkem může být, že hodnocení makroekonomických rizik bude z pohledu Fedu čistě vyrovnané (nikoliv téměř vyrovnané) a z komentáře vypadne větička o tom, že oficiální úroková sazba by měla zůstat po nějaký čas níže než její očekávaná hodnota pro dlouhé období. Na druhou stranu ovšem v komentáři FOMC zřejmě zůstane věta o tom, že politika Fedu zůstává stále akomodativní.

Sečteno a podrženo: je třeba připravit se na to, že Fed večer trhům nadělí sérii restriktivních měnových opatření. Z nich by sice většina měla být očekávaná, avšak část - především vpřed hledící komunikace americké centrální banky - může být nepříjemným překvapením, neboť by mělo jít spíše o signály jestřábího charakteru.

Jan Čermák

finanční analytik

autor: PV