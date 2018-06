Jan Klika: Zastavte odsun nádraží, je to v rozporu s důležitými veřejnými zájmy

Vážený pane premiére,

dne 11. 5. 2018 jsem zaslal dopis ministru dopravy D. Ťokovi a současně i jeho 1. náměstku T. Čočkovi a řediteli odboru strategie L. Sosnovi a jejich prostřednictvím tak i ostatním členům Centrální komise MD - poradnímu orgánu ministra. V dopise jsem upozornil na závažné nedostatky a pochybení v postupu Řídícího výboru přestavby železničního uzlu Brno bez uvážení důležitých širších souvislostí, když se na úrovni SŽDC usnesl doporučit k realizaci variantu A-Řeka. V závěru dopisu jsem uvedl, že „ … důležité účinky varianty A-Řeka směřují proti veřejným zájmům (např. nezajištění kapacitní rezervy ŽUB v dlouhodobé perspektivě, zvýšení investičních a provozních nákladů města Brna, zhoršení dostupnosti hl. nádraží téměř z celého území Brna s dopadem na nežádoucí vzrůst využívání IAD). Vznikají tak otázky, jaké jsou k prosazování této varianty pravé důvody, a také jakým způsobem bylo dosaženo toho, že ji prosazují i orgány státní správy.“ Přesto na svém jednání dne 30. 5. se rozhodla upřednostnit variantu A-Řeka (resp. subvar. Ab) také Centrální komise MD. A ministr Ťok se pak vyjádřil (dle zdopravy.cz), že „ … jsem rád, že se konečně domluvil jak kraj s městem, tak členové centrální komise ministerstva, že nejvhodnější je varianta u řeky. Přesun prospěje především městu Brnu … “.

Skutečnost je však zcela jiná. Kromě oficiálních variant A a B již na základě závěrů SP existují jiné koncepční varianty s nádražím ve výhodné poloze Petrov, které na rozdíl od var. A splňují veřejné zájmy od nezbytné rezervy propustnosti pro vzrůst počtu osobních i nákladních vlaků v daleko vzdálenější budoucnosti, než je hodnocení v SP pro krátkodobý výhled, až po minimální časovou dostupnost města z hl. nádraží v souladu s přáním drtivé většiny cestujících. Jedna z těchto variant (tzv. var. D-Petrov) zároveň uvolňuje cenné pozemky podél Svratky pro bydlení a rekreaci a odstraňuje průchod nákladního průtahu celou rozvojovou částí území Trnitá. Proto tvrzení, že „nejvhodnější je varianta u řeky a přesun prospěje především městu Brnu“ jsou jednoznačně nepravdivá. Je to zřejmě důsledek nekritické a úřednicky pohodlné činnosti CK MD, která tak pod vedením 1. náměstka neplní svou funkci kvalifikovaného poradního sboru ministra dopravy.

Jako výsměch občanům pak působí ministrovo uspokojení nad domluvou kraje a města o odsunu hl. nádraží, protože ta je v případě Brna naopak zradou předchozího závazku, že vedení města bude respektovat výsledek nového sociologického průzkumu, který byl zpracován speciálně pro doporučení varianty ŽUB. Zaměřen byl mj. na hodnocení samotné polohy nádraží a ukázal, že občané téměř ze tří čtvrtin chtějí naopak nádraží v centru.

Vedení JMK se začalo o názor svých občanů na polohu brněnského hl. nádraží zajímat až prostřednictvím vyjádření starostů obcí, majících žel. zastávku či nádraží, ale jejich většinové vyjádření pro ponechání nádraží v centru nakonec zastupitelé rovněž nerespektovali.

Ministra dopravy jsem dále upozornil, že ochrana veřejných zájmů je povinností orgánů státní správy, která vyplývá z platných předpisů a také, že se jedná o důležité veřejné zájmy, týkající se celé veřejnosti v Brně a okolí a že ignorování jejich ochrany by mělo negativní dopad dokonce i v celostátním měřítku (a tím i na celoevropskou železniční síť). Přitom nejsou v konfliktu s jinými veřejnými zájmy, např. chráněnými ústavní Listinou práv a svobod. Budou tak soudně dobře vymahatelné.

V závěru dopisu jsem vyjádřil svou domněnku, že uvedené veřejné zájmy bude pravděpodobně ve vládě hájit i několik ministrů. V této situaci tak budí značné rozpaky, že ministr dopravy, odpovědný za řádnou strategickou funkci železniční dopravy, vůbec hodlá takto kontroverzní materiál předložit do vlády – a navíc dokonce s nevyřešeným rozporem se stanoviskem sdružení železničních nákladních dopravců. Ministr Ťok totiž chce, aby vláda napřed odsouhlasila variantu s odsunem nádraží a požadavky dopravců pak budou řešitelné jenom zčásti, a tedy nevyhovujícím způsobem. To by ovšem mělo kromě znemožnění rozvoje nákladní železniční dopravy i značný negativní dopad na cestující veřejnost a město Brno následkem zhoršení jeho finanční situace i životního prostředí vlivem dalšího vzrůstu IAD uvnitř města místo jejího žádoucího poklesu.

Vážený pane premiére, z výše uvedených důvodů Vás vyzývám, abyste nepřipustil rozhodnutí vlády o přestavbě ŽUB ve variantě A-Řeka. Takové rozhodnutí by k žádoucímu cíli – efektivní přestavbě železničního uzlu a vzniku moderního nádraží v Brně rozhodně nevedlo a mělo by to jenom řadu následných negativních dopadů do celé společnosti. Mimo jiné - na rozdíl od uměle zveličených námitek vůči Vaší osobě pocházejících ze starší doby - by to tentokrát byl pro Vaše odpůrce aktuální, daleko silnější a všem srozumitelný důvod, jak proti Vám a hnutí ANO působit.

Vzhledem k tomu, že jde o věci veřejné, považujte tento dopis za otevřený.

