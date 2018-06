Jan Urbach: Skončí po referendu americký Stát Kalifornie?

Mělo by se tak stát v průběhu voleb 6. listopadu. Podle organizátorů podpisové akce bylo sesbíráno 600 tisíc podpisů ze všech 58 hrabství.

Referendum o rozdělení na Kalifornii, Jižní Kalifornii a Severní Kalifornii, všechny přibližně se stejným počtem obyvatel, by však bylo začátkem dlouhého procesu, na jehož konci by bylo stvrzení amerického Kongresu. Za iniciativou stojí miliardář Tim Draper, který se referendum snažil vyvolat již v letech 2012 a 2014. Konání referenda tehdy bylo ale zmařeno úřednickým zneplatněním značné části sebraných podpisů. Rozdělení rozlohou třetího největšího a nejlidnatějšího amerického státu je stálým cílem, jen se mění počet nových států. V roce 2012 Drappel navrhoval rozdělení na dvě části, o dva roky později dokonce na šest států. Připomeňme, že po vyhnání indiánských kmenů se území Kalifornie stalo součástí španělské říše a spadala pod místokrálovství Nové Španělsko. V roce 1821 z této kolonie vzniklo Mexiko a (Spojené státy mexické) a jedním z jeho teritorií byla i Alta California. Po mexicko-americké válce v letech 1846–1848 bylo území historické Kalifornie rozděleno mezi oba státy. Severní (americká) část byla roku 1850 rozdělena mezi státy Kalifornii a teritoria Nové Mexiko a Utah, mexická část tvořila až do roku 1930 jeden celek, který byl rozdělen na dvě teritoria, později přeměněná na mexické státy.

