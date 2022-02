Jan Vítek: Jako ruská ruleta

„První vpich byl v pořádku. Žádné problémy“, vypráví světoznámý virolog a imunolog Dr. Robert W. Malone svoji zkušenost s genetickou vakcínou, kterou pomohl přivést na svět. „Po druhé injekci jsem měl obvyklou únavu, bolesti svalů, a pak začalo bušení srdce a také dušnost. Během pár dní se to zhoršilo. Nejsem člověk, který by chodil k lékaři snadno, ale naštěstí jsem měl rutinní schůzku se svou internistkou. Zjistila, že můj systolický krevní tlak byl přes střechu. Protože je také kardioložka, nasadila mi léky na vysoký krevní tlak a dostali jsme to pod kontrolu. Mám pocit, že jí dlužím svůj život.“

Krátce poté jeden přítel ho upozornil na webside Jak špatná je moje dávka (1). Tato stránka porovnává kódy šarží vakcín s informacemi ze systému The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), řízený společně Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA). VARES shromažďuje informace prostřednictvím zpráv lékařů, sester a pacientů o nežádoucích příhodách, možných škodlivých vedlejších účincích, které se vyskytnou po podání vakcíny. Tím se ověřuje, zda je poměr rizika a přínosu dostatečně vysoký, aby ospravedlnil další její používání.

„Když jsem do vyhledávacího pole zadal kód své šarže Moderna 19, první injekce nevyvolala téměř žádné významné nežádoucí účinky,“ dodal Dr. Malone. „Druhý vpich mě upřímně šokoval.“

Zde jsou výsledky: nežádoucí účinky 742; úmrtí 8; poškození zdraví 16; smrtonosné choroby 13.

„Nevím, kolik dávek je v každé šarži, ale ta moje byla zcela určitě v horních pěti procentech,“ dodává Dr. Malory, „takže zpětně není překvapením, že jsem měl tak závažný profil nežádoucích příhod. Naše vláda měla tato data v systému VAERS už loni v létě--kolika lidem mohlo pomoci jejich zveřejnění? Kdybych náhodou nešel na prohlídku ke své kolegyni, mohl jsem snadno zemřít.“

Proč stránky VAERS nejsou veřejně dostupné? Pokud má někdo nějaké pochybnosti o nežádoucích účincích těchto vakcín, ať se podívá na některý z recenzovaných výzkumů, nebo na údaje VAERS o úmrtích u mladých dospělých a dětí.

„Lidé mají právo na informovaný souhlas s riziky a přínosy lékařského zákroku Pokud jsou rizika skryta, informovaný souhlas se neuděluje. KDE JE RIZIKO, TAM MUSÍ BÝT VOLBA,“ končí důrazně Dr. Malory.

V celkovém pohledu 95% vakcín Moderna nepřineslo žádnou zprávu o úmrtí. To znamená, že 2. 603 úmrtí, k nimž došlo, bylo spojeno s pouhými 5 % šarží této vakcíny. Třináct čísel šarží bylo spojeno s 41-60 úmrtími, 2 čísla šarže s 61-80 úmrtími a 1 číslo šarže s 81-100 úmrtími.

Laboratorní vyšetřování údajů VAERS odhalila, že hlášená úmrtí způsobená vakcínou Pfizer byla rovněž spojena pouze s určitými dávkami séra, a že 96 % šarží vakcíny nebyly smrtelné. To znamená, že 2. 828 oznámených úmrtí bylo spojeno se 4 % šarží této vakcíny, pět čísel šarží s 61-80 úmrtími, a dalších 5 čísel šarže s 81-100 úmrtími.

Podle předpisů FDA velké rozdíly mezi různými šaržemi , prozrazují , že léky jsou pančované; tudíž podléhají významným právním postihům, včetně zrušení povolení k prodeji.

Analytik Steve Kirsch na svém účtu Substack: napsal, že trestní činnost ve vakcínové komunitě způsobila falšování 1% šarží, což je důvod, proč celkově máme tak špatné výsledky. Zdůraznil, „že 99 % šarží všech vakcín produkuje typicky 0-3 nežádoucích příhod (AE) v databázi VAERS, zatímco další 1 % produkuje obvykle stovky až tisíce AE, včetně téměř všech úmrtí a vážných postižení, která se u ostatních 99 % nevyskytují.“

Je těžké si představit, tím méně připustit, jak by mohly existovat tak křiklavé rozdíly mezi různými šaržemi vakcíny, které podle zákona mají být totožné. Fakt ale je, že čísla se nejen neshodují, ani nejsou sobě blízká. V některých dávkách byl rozdíl v nežádoucích účincích přímo propastný. Neméně zarážející je, že v distribuci vakcín se rýsuje tendence, naznačující, že nepajcované šarže šly do jedněch amerických států nebo míst v USA, a pajcované byly směrovány jinam

Je třeba zjistit, zda k tomu došlo a stále dochází záměrně, či nikoli. Je to všechno velká chyba, nebo se díváme na promyšlené vraždy?

I když analýza dat VARES neprokazuje zločinné spiknutí, rozhodně posiluje argumenty pro ty, kteří věří, že přesně to se děje: spiknutí. Jakékoli schéma depopulace by se přirozeně muselo jevit jako náhodné a sporadické. Takové schéma by se neuskutečnilo za rok nebo dokonce za dva roky, ale v průběhu desetiletí nebo ještě více let. Vakcíny by v tomto schématu hrály klíčovou roli, protože poskytují přímý přístup k fyzické biologii všech 7 miliard lidí na Zemi. Malá část těchto lidí by zemřela krátce po očkování, což je to, co už vidíme. Naprostá většina úmrtí by se však ukázala pouze v údajích o nadměrné úmrtnosti. Ta začíná vzrůstat ve všech zemích, které začátkem roku zahájily kampaně hromadného očkování. Trajektorie těchto nadměrných úmrtí naznačuje, že výsledky záměrné depopulace se mohou projevit až za delší dobu, možná po deseti letech nebo ještě později. Bill Gates, David Rockefeller a spolupachatelé prohlašují, že počet lidstva se musí snížit do konce století nejméně o miliardu.

Víte, co je dokonalý zločin? To je zločin, ve kterém neexistuje žádná důkazní vazba mezi pachatelem a obětí. Žádný důkaz, žádný zjevný motiv, žádná kouřící zbraň. Plán na vyhubení milionů lidí toxickými vakcínami mohl být takovým dokonalým zločinem, jenže někdo uklouzl, a teď máme čísla šarží. Někdo neopatrně nechal na vražedné zbrani otisky svých prstů. Americká vláda musí na něho vydat zatykač, vystopovat ho a postavit před soud. Není to moc, ale je to krok správným směrem.

A potom i na naší ulici třeba vysvitne slunce…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

