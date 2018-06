Jan Vysočina: Babišova vláda trpí schizofrenií pokud se jedná o migranty

Proti dalšímu projednáváni Dublinu IV v současné podobě podporující přerozdělování migrantů se postavilo jen 7 zemí a opravdu mezi nimi chybí Česká republika:

Slovensko

Maďarsko

Slovinsko

Itálie

Španělsko

Rakousko

Rumunsko

Je třeba konstatovat, že Lubomír Metnar, jako Babišův ministr vnitra v krátké době za sebou znovu vyslal směrem k českým občanům a voličům Hnutí ANO velmi podivný signál, který je v ostrém rozporu s výroky Andreje Babiše v českých médiích, kde tvrdě odmítá Dublin IV a přerozdělování migrantů v EU. Když ale došlo na summit v Marakéši, Babišův ministr nebyl proti. A když nyní došlo na interní hlasování v Evropské radě, Babišův ministr dokonce hlasuje pro pokračování vyjednávání o textu Dublinu IV. Co to má znamenat? Když se podíváme na text (zde), který visí na serveru Evropské rady, naskočí nám husí kůže:

Ministři také neformálně pokryli nařízení o azylovém řízení a v zásadě podpořily myšlenku vytvoření seznamu bezpečných třetích zemí EU v době přijetí nařízení.

Na tiskové konferenci po jednání Evropské rady minulé úterý, kde bulharský ministr vnitra Valentin Radev, jako šéf předsedající země v Radě, informoval média o závěrech jednání. Z jeho výroků je snad naprosto jasné, jak je situace vážná pro ty země, které Dublin IV odmítají. Podle Radeva je totiž už prakticky dokument hotov a podle jeho slov by finální politické rozhodnutí mělo padnout koncem června. Přestože Radev přiznal, že jednání budou vyžadovat kompromisy, na jejich přijetí už moc času není, protože politická dohoda o Dublinu IV koncem tohoto měsíce by měla být ihned následována hlasováním v Radě, a to nejpozději do konce léta.

Následně by Evropská komise zahájila procesní úkony na implementaci Dublinu IV a vydala by jednotlivé závazné směrnice pro 27 členských zemí EU. V tomto ohledu je naprosto alarmující, že v takové situaci si dovolí český ministr v radě zvednout ruku pro další projednávání Dublinu. Zdá se, že po skandálním dubnovém telefonátu Andreje Babiše s Angelou Merkel, o kterém informoval německý Die Tageszeitung už česká vláda rezignovala na jakýkoliv politický odpor proti redistribuci migrantů v EU, kterou prosazuje Angela Merkel a Německo.

Evropský komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos uvedl na tiskovce, že Evropská unie musí pomáhat migrantům a nelze odpojit Dublin IV od problematiky migrace jako takové. Tím pouze zopakoval jeden z hlavních bodů Marakéšské deklarace, kde je to uvedeno podobnými slovy. Ani proti této deklaraci počátkem května český ministr vnitra Lubomír Metnar nijak v marocké Marakéši neprotestoval, tam se proti znění dokumentu vyjádřil jen maďarský ministr. Text deklarace v překladu najdete pro změnu zde.

A když vidíte, jak hlasoval Lubomír Metnar minulé úterý v Lucemburku, tak je snad i tomu největšímu hlupákovi jasné, že Hnutí ANO se nejenom připravuje na migranty, ale v EU dokonce ani nebude blokovat cestu schvalování Dublinu IV.

ČTK: Český ministr vnitra Lubomír Metnar novinářům řekl, že počet zemí, které mohou přijetí pro ně nepřijatelné reformy zablokovat, se zvyšuje. “Nejsme osamoceni jako před lety, že sami bojujeme proti kvótám a povinnému automatismu,” uvedl. Jak summit rozhodne, to si Metnar netroufal předpovědět, nevyloučil ale ani možnost, že by po volbách do europarlamentu v roce 2019 nynější návrh mohl úplně spadnout pod stůl. (zdroj)

Chápete tu neuvěřitelnou drzost? Jen několik chvil poté, co v Radě EU zvedl ruku pro pokračování vyjednávání o Dublinu, na rozdíl od Slovenska nebo Itálie, tak má odvahu říct ČTK, že prý nejsme osamoceni, že prý nejsme sami, kdo bojuje v EU proti kvótám Dublinu (zdroj). Taková drzost opravdu hraničí buď s naprostým pohrdáním zdravého úsudku voliče a občana ČR, anebo se jedná o precizní mediální manipulaci a pan ministr umí sedět na dvou židlích najednou. To je výraz pro politiky, který vystihuje lidi, kteří mluví doma v Česku před voliči a médii o tom, že nepodporují přerozdělování migrantů, ale úplně jinak mluví a hlasují v Evropské unii.

Kam dali voliči Hnutí ANO své oči, když ho ve volbách tak mohutně podpořili? Tady platí přirovnání: Kozel zahradníkem.

Jan Vysočina

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

