Jan Ziegler: Brněnské nádraží a zločinné referendum

Když slyším obecné referendum, tak si pokaždé vzpomenu na jedno takové svého času v Rakousku, kde hlasující rozhodli, že tato země nespustí do provozu téměř dokončenou jadernou elektrárnu. Miliardy tehdy šilinků tak byly vyhozeny do vzduchu.

V Brně se vedou desítky let vášnivé diskuse o tom, co s brněnským hlavním nádražím. Jsou tři varianty, nechat jej tam, kde je, posunout asi o tři sta metrů jižněji nebo přesunout na úplně nové místo k řece, do míst kudy vede nákladní průtah a kde se nyní nachází nádraží Brno-dolní. Dopravní odborníci prosazují přesun k řece, obyvatelé Brna si údajně přejí posun asi jen o tři sta metrů níž. Nemohu si pomoci, ale já stojím za názorem lidí, kteří dopravě rozumí a ví, co chtějí. Nevím, jaká je kvalifikace třeba uklízečky, aby mohla fundovaně rozhodnout o poloze brněnského hlavního nádraží. Odpověď je jednoduchá – žádná.

Přesun hlavní vlakové stanice k řece je výhodný, z těchto důvodů, sousedství s Ústředním autobusovým nádražím na Zvonařce, uvolnění sevření městského centra a možnost velkorysé výstavby nového nádraží. Současné brněnské hlavní nádraží, které je druhé nejfrekventovanější v České republice, má pouze šest průjezdných dopravních kolejí, což je silně nevyhovující stav. Rozšíření není v těchto místech možné. Navíc tyto koleje leží v oblouku, což při odjezdů vlaků ohrožuje bezpečnost cestujících. Přesun nádraží o tři sta metrů jižněji by se také potýkal s nedostatkem místa.

Obecně musí platit, že odborné problémy nelze řešit prostřednictvím lidových hlasování, protože většina lidí není natolik odborně zdatná, aby si dokázala správně vyhodnotit potřebné informace. To není urážka, to je fakt. Takže s obecnými referendy zacházejme velmi opatrně.