Jan Ziegler: Čeští historici drsně do Rusů - falšujete dějiny

Rázný postoj českých historiků má podporu většiny slušných Čechů i na sociálních sítích. Například Milada Harvánková na facebooku vtipně uvedla. „Tak si to Voloďa s Mildou nenaplánovali.“ Česko-ruské diskusní fórum totiž vzniklo z inciativy prezidentů Miloše Zemana a Vladimíra Putina. Je dobře, že se spolu Češi a Rusové budou bavit a je ještě lepší, že česká strana dala najevo, že to nebude žádná selanka a právem se obula do ruských protějšků ohledně zkreslování dějin a nepřístupnosti ruských archivů pro české badatele.

Historici z Ústavu pro studium totalitních režimů také poukázali na to, že v Rusku jsou lidé kriminalizováni a soudně trestání za názory na historické události, které nejsou v souladu s oficiálním míněním režimu. Příkladem je autolakýrník Vladimír Luzgin z Omsku, který na sociálních sítích sdílel článek o tom, že SSSR rozpoutal II. světovou válku společně s hitlerovským Německem. Ruský soud ho za to odsoudil k pokutě 200 tisíc rublů (cca 82 tisíc korun), Luzgin následně uprchl do České republiky, kde žádal o politický azyl, který nedostal. Je to skandál, a já doufám, že pan Luzgin nakonec u nás azyl dostane. Takových Rusů je třeba si vážit a já budu moc rád, když mu moje vlast poskytne ochranu. Nicméně on dopadl ještě dobře, jiní jsou za dějinná vyjádření posíláni v Rusku i do vězení. Ale k tomuto problému někdy příště.

Otevřenost ruských archivů je velkým problémem a v Rusku nyní vypukl velký skandál, že na základě tajného vládního příkazu jsou ničeny archivní materiály o obětech gulagů. Renomovaný historik Petr Blažek už k tomu na facebooku podotkl, „co je to za zemi, která likviduje materiály o svých politických vězních.“ Já dodávám, že je to další jasný důkaz toho, že Rusko se vrací do totalitní komunistické éry Sovětského svazu. Je to součástí posledních tendencí Kremlu - bagatelizovat stalinistické zločiny. Připomínám, že mezi vězni gulagů byly už v třicátých letech minulého století tisíce Čechů. Další do nich přibyly po II. světové válce, kdy Sověti unesli z Československa až 10 tisíc našich občanů.

Mám velkou radost z rozhodného chování českých historiků, kteří důsledně hájí naše národní zájmy, a Česko-ruské diskusní fórum u mě velmi stouplo v ceně. Rusům je třeba říkat pravdu, i když je pro ně nepříjemná. Nikdo rozumnný nemá zájem na eskalování napětí s Ruskem, ale je potřeba, aby se Moskva začala chovat rozumně. Její prokázaná arogance však svědčí o opaku.

Psali jsme: Jan Ziegler: Midibusy v centru Českých Budějovic lidé podporují Jan Ziegler: Jak někteří Češi udávali Židy gestapu Jan Ziegler: Většina Čechů Protektorát v klidu přežila Jan Ziegler: Mrtví v dolech? Komunisty bezpečnost horníků nezajímala

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV