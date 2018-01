Jan Ziegler: Policie vyšetřuje vtip jako trestný čin, asi už se někteří zbláznili

Já to samozřejmě bral jako vtip a věřím tomu, že každý normální člověk z toho měl legraci nebo nad tím mávl rukou. Brát vážně očividnou nadsázku může jen ten, kdo to v hlavě nemá v pořádku. I když, můj známý Broňa na svém facebookovém profilu uvedl, že o inteligenci voličů Miloše Zeman svědčí fakt, že jim tento jasný nesmysl musela dementovat TV Nova. Ale tím by to mělo končit, někdo se zasměje, a někdo, kdo nemá smysl pro humor, a takového je mi líto, ne. Tak to jaksi chodí.

Proto jsem šokován z toho, že tento vtip vyšetřuje policie jako pokus o maření voleb. Současný ministr vnitra Lubomír Metnar nastoupil k Veřejné bezpečnosti již za socialismu na jaře roku 1988 a rovnou k nechvalně proslulému Pohotovostnímu pluku VB, který velmi surově mlátil demonstranty například při Palachově týdnu v lednu 1989. To se nám snad vrací komunistické manýry, kdy se za vtipy zavíralo? Já také znám případy, kdy za fóry o Husákovi a Brežněvovi se komančů chodilo do vězení a to rovnou mezi vrahy, například na Bory. Tuhle dobu bych však zpátky nechtěl.

Jistý Zemanův příznivec se ovšem nenechal zahanbit a připravil protiúder. Šíří po sociálních sítích pro změnu zprávu, že příznivci Drahoše a Horáčka mají dát jejich lístky do stejné volební obálky s tím, že postoupí oba dva a Zeman bude ze hry. Tak tomu se také zasměji, o autorovi si myslím svoje, ale nikdy by mě nenapadlo, aby se takovou ptákovinou zabývala policie.

Ne! Vyšetřovatelé, ať se věnují důležitým kauzám a neřeší takové hlouposti. Doufám, že ve zmíněné pseudokauze dojdou k závěru, že se nic protiprávního nestalo a trestní stíhání zastaví.

Jan Ziegler

autor: PV