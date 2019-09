Jan Ziegler: Proti nesmyslu z EU, právo bránit se zlu zbraní

Senátoři navrhli rozšířit náš ústavní řád o právo bránit se legálně drženou zbraní. To považuji za krok správným směrem. Každý člověk by se měl postavit zlu a nebát se, že za to může být trestán.

Tuto zprávu přinesl server iDNES.cz. Zákonodárci z horní parlamentní komory chtějí doplnit Listinu základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku o „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní.“ S tím souhlasím, důležité je, že návrh zachovává dosavadní podmínky nutné obrany a krajní nouze, čili to není o tom, že by si někdo mohl jen tak na někoho střílet. Evropská unie se snaží o opak, držení zbraní omezovat. Já uznávám výhody našeho členství, ale v tomhle s ní nesouhlasím, protože její plán by poškodil slušné lidi.

Petici na podporu senátorského úmyslu už podepsalo přes sto tisíc lidí. Jedním ze signatářů petice je i europoslanec Tomáš Zdechovský. „Iniciativa k zakotvení ústavního práva na zbraň je logická a dobře odůvodněná. Držitelé zbraní dlouhodobě patří mezi skupinu prověřených obyvatel, která musí splňovat veškeré zkoušky a předpisy. Proto si myslím, že jejich právo by mělo být součástí Ústavy České republiky,“ řekl Zdechovský, který se zabývá také tématem bezpečnosti.

Klíčové je, že držitel zbraně by i nadále musel absolvovat náročné zkoušky a testy. Právo na obranu života či života lidí se zbraní v ruce, považuji za jedno z klíčových. A kdyby se stalo součástí Ústavy, stát by dal jasně najevo, že podporuje své občany, kteří se chtějí aktivně bránit zlu a vyšle důrazný vzkaz násilníkům, "za své činy můžete draze zaplatit."

Já jsem si na wikipedii našel tabulku 14 masových vrahů a vražedkyň v historii České republiky, nejstarší čin je z roku 1913. Z toho střelnou zbraní se zabíjelo v šesti případech, ale prokazatelně jen v jednom se jednalo o legálně drženou zbraň, ve dvou o ukradené, a ve třech to není jasné. Zajímavé také je, že šestkrát se masově vraždilo v éře socialismu, pětkrát po roce 1989, jedenkrát za Rakouska-Uherska, jedenkrát za první republiky a v roce 1983 vraždil Čech v SRN.

Někdo může namítnout, že před čtyřmi a půl lety zastřelil Zdeněk Kovář v uherskobrodské restauraci osm lidí legálně drženou pistoli. To je sice pravda. Jenomže Olga Hepnarová zabila v Praze na zastávce tramvaje úmyslně osm lidí nákladním autem. Takže zakážeme auta, co by možné nebezpečné zbraně? To je přece nesmysl. A stejně je tomu s pistolemi nebo puškami, i ty se dají zneužít ke zlu, ale také slouží dobru.

Zločinci vždy najdou cestu k vraždění, loupení atd. Představa, že jim v jejich neblahých činech zabráníme tím, že znesnadníme slušným lidem vlastnit zbraně ke své obraně a obraně jiných nevinných lidských bytostí, je nejen naivní, ale i nebezpečná.

Psali jsme: Jan Ziegler: Ne antisemitismu a protiizraelská nenávist islamistů v OSN Jan Ziegler: Komunismus a nacismus jsou stejná špína Jan Ziegler: Okamurovci prosazují zhroucení státních financí Jan Ziegler: Komunisté diktují vládě, a chtějí porušovat ústavu a zákony

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV