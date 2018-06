Jan Ziegler: Rakouský prezident si právem rýpl do Čechů kvůli dálnicím

Jedná se o úsek dálnice D 52 mezi Pohořelicemi a rakouskou hranicí u Mikulova, kde vinou naší vlastní neschopností se ještě ani nekoplo. Plně chápu rýpnutí rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena, který nedávno prohlásil něco v tom duchu, tak už proboha těch pár kilometrů dálnic dokončete. Ovšem na jižní Moravě to ještě dlouho nebude, rovněž vinou Jihomoravského kraje, donedávna vedeného neschopným hejtmanem Michalem Haškem, který dlouho nebyl schopen schválit svůj územní plán.

A tak zatímco z rakouské strany se rychlé blíží nově postavené dálnice jak k Mikulovu, tak k Dolnímu Dvořišti v jižních Čechách, u nás to tak slavné není. I když je pravdou, že výstavba dálnice D3 v Jihočeském kraji se nyní docela solidně rozběhla, a vypadá to, že v roce 2023 by mohla dorazit k rakouské hranici.

Pravdou je, že stavíme dálnice často dráž než mnohé západoevropské země a také dvojnásobně pomaleji proti sousednímu Německu. Vina je údajně na tzv. ekologických hnutích, které já (a nejen já) ovšem nazývám výstižněji ekoteroristé, kteří svými často nesmyslnými námitkami tyto potřebné dopravní stavby brzdí. To je ovšem pouze částečná pravda. Viníkem jsou rovněž politici, kteří nejsou schopni přijmout zákon, jenž by obstrukcím při budování důležitých dopravních staveb zabránil. Ekoteroristé dělají pouze to, co jim naše mizerná legislativa umožňuje.

Jedním z řešeních je zákon, který by výrazně omezil možnost zasahování různých obskurních spolků do příprav klíčových dopravních staveb. Především by právo vyjadřovat se k stavbám dálnic či rychlostních železnic, měli mít jenom lidé, kterých se to přímo dotýká. Opravdu nevidím důvod k tomu, aby například nyní europoslanec Jan Keller z Ostravska blokoval stavbu dálničního obchvatu kolem Plzně.

Chci věřit tomu, že se nyní začíná blýskat na lepší časy, Poslanci by v krátkém čase měli schválit zákon, který by umožňoval zahájit dopravní stavbu v okamžiku, kdy soud souhlasí s vyvlastněním nutného pozemku, ale jeho majitel se soudí se státem o výši náhrady. V současné době nelze začít stavět do doby, než se určí odškodné. Podle nového pravidla by stát vedl spor o výši náhrady za vyvlastněný majetek s jeho původním majitelem, ale už by se na něm mohlo stavět. To je podle mě krok správným směrem.

Jan Ziegler

