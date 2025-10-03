Jana Putzlacher: Fiala přiznal lež. Ukrajina nás stála 25 miliard

„Velkou část naší pomoci jsme nezveřejňovali, proto se také neobjevovala ve veřejných zdrojích. Mohu nicméně uveřejnit, že za celou dobu války jsme jako Česká republika dali na pomoc Ukrajině přibližně 25 miliard korun, spadá sem materiál ze skladů, nákup techniky, ale třeba i výcvik vojáků,“ říká premiér Fiala.
Ještě donedávna se uvádělo, že Ukrajina z Česka dostala pomoc za více než sedm miliard. Důvody utajování skutečné výše vojenské podpory byly údajně bezpečnostní.
Petr Fiala, jak lidé poukazují, lhal i v jiných věcech. Sliboval: Nebudeme zvyšovat daně, zrušíme emisní povolenky, nikdo nebude platit násobky cen energií, zajistí důstojný život důchodců a v neposlední řadě nebude zemi zadlužovat. Kdy P. Fiala říkal a říká pravdu? S touto otázkou je jistě třeba nahlížet i na jeho sliby před nadcházejícími volbami.
