03.10.2025 10:04 | Glosa

Vláda Petra Fialy lhala občanům o částce, kterou poskytla Ukrajině. Fiala Respekt.cz přiznal, že ve skutečnosti na podporu Ukrajina šel trojnásobek toho, co veřejnosti dosud oficiálně tvrdila.

Jana Putzlacher: Fiala přiznal lež. Ukrajina nás stála 25 miliard
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Petr Fiala v superduelu na CNN Prima NEWS

„Velkou část naší pomoci jsme nezveřejňovali, proto se také neobjevovala ve veřejných zdrojích. Mohu nicméně uveřejnit, že za celou dobu války jsme jako Česká republika dali na pomoc Ukrajině přibližně 25 miliard korun, spadá sem materiál ze skladů, nákup techniky, ale třeba i výcvik vojáků,“ říká premiér Fiala.

Ještě donedávna se uvádělo, že Ukrajina z Česka dostala pomoc za více než sedm miliard. Důvody utajování skutečné výše vojenské podpory byly údajně bezpečnostní.

Petr Fiala, jak lidé poukazují, lhal i v jiných věcech. Sliboval:  Nebudeme zvyšovat daně, zrušíme emisní povolenky, nikdo nebude platit násobky cen energií, zajistí důstojný život důchodců a v neposlední řadě nebude zemi zadlužovat. Kdy P. Fiala říkal a říká pravdu? S touto otázkou je jistě třeba nahlížet i na jeho sliby před nadcházejícími volbami.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

