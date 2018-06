Jaromír Petřík: Mají jít za mříže ti, kteří schválili předražení církevních restitucí o 54 miliard?

Ironií je, že právě ti politikové, kteří hystericky křičí po odsouzení Andreje Babiše, nejvíce prosazují tyto extremně vysoké majetkové požadavky církví.

Kdo je tedy lepší?

Andrej Babiš, kde sice oprávněnost dotace Čapího hnízda budí pochybnosti, ale co církevní restituce, kde 1m2 orné půdy ocenili církevní „experti“ na 44,-Kč/m2 a u lesů 27,-Kč/m2, když je všeobecně známo, že skutečná tržná cena není ani poloviční?

Pokud si připomeneme rok 2012, kdy tyto „restituce" byly schválené za pomoci poslance ODS Romana Pekárna odsouzeného za korupci na 5 let (polovinu trestu si Roman Pekárek skutečně odseděl) a nikým nevolené strany LIDEM Karolíny Peake, tak už toto budí pochybnosti, zda mají takto vzniklé „zákony“ vůbec nějakou legitimitu. Ani Ústavní soud nebyl v této otázce jednotný, ale vzhledem k tomu, že v ÚS převažují katolíci, tak ti samozřejmě církvím mimořádně nadhodnocené náhrady posvětili.

„Boží zástupci“ na zemi si zatím mnou ruce, jak je výhodný byznys s lidskými dušemi. Že by výnosy svého podnikání odevzdávali tam, kam patří, tedy svému Bohu, jsem ještě neslyšel.

Ale, to jsem poněkud odbočil, protože téma je zdanění těchto extrémně vysokých církevních náhrad, které se snaží Andrej Babiš společně s komunisty a SPD prosadit.

Poslouchal jsem debatu na Barrandově u Jaromíra Soukupa, kde zdanění církevních restitucí jednoznačně zastávali Dan Ťok z ANO, Tomio Okamura z SPD a Roman Onderka z ČSSD s důrazem o jejich mimořádném předražení.

Výši církevních restitucí hájil zástupce z ODS a kupodivu jako lev se za ně bil předseda Pirátů Ivan Bartoš. Je vidět, že TOP09 a KDU-ČSL si nemohla vybrat vhodnějšího spojence. Přiznám se, že jsem byl docela v šoku, ale potom jsem se dozvěděl, že Ivan Bartoš je členem Husitské církve. Jen je podivné, že právě Husité bojovali proti církevní chamtivosti a vyvolali kvůli tomu dokonce dlouholetou občanskou válku v naší zemi. Jan Hus se musí v hrobě obracet, když vidí chování těch, kteří se zašťiťují jeho jménem...

A co na to naši čtenáři?

Nejdříve příspěvek, který získal největší počet souhlasných hlasů:

Pavel Krajíček, Zlín: „Za církevní restituce by měl jít Kalousek a celá vláda , která to schválila v té podobě za mříže.“ (ZDE)

Vladimír Šeda, Praha 6: „Když jde o mamon, neznají fláterníci bratra a budou se rvát do roztrhání těla - a poděkovat můžeme naší ODS a TOP09, nezapomínejme na to u nadcházejících voleb ...“

Miroslav Pěnička, Vyškov: „V prvé řadě by se mělo dokladovat, za co chtějí církve desítky miliard náhrady, zda tento majetek nebyl již vydán, či se o něj církve dále nesoudí a to už vůbec pomíjíme skutečnost, jak k tomuto majetku církve přišly.“

Ano, též si myslím, že by bylo dobré prozkoumat, jak církve k majetku přišly, když mají tu drzost ohánět se jeho původem až do 14. století a kolik toho na tomto majetku odpracovali zdarma nevolníci, robotníci a kolik odvedli naši předkové ve formě desátek. Nesmíme zapomenout, že církvím v minulosti patřily za doby nevolnictví celé vesnice.

Zajímavý názor je Pavla Češky z Velkých Opatovic: „Církvi vždy šlo o moc a majetek. Ať to už bylo za křížových výprav, v dobách temna, při čarodějnických procesech - ve jménu Boha a mamonu se zabíjelo, upalovalo, vraždilo... Každý, kdo podporuje církev, podporuje i toto vraždění a zabíjení. Před týdnem byl uveden pěkný film ,,Jeroným pražský", kde bylo dobře ukázáno, jak si mocní biskupové užívali světských radostí a ti, kteří poukazovali na pokles a morální úpadek církve, byli označeni za kacíře a upalováni ( např. i HUS).“

A co na to vy, vážení čtenáři?

Mají snad pravdu ti, kteří chtějí dostat za mříže Andreje Babiše kvůli 50 milionům, ale současně hájí okradení našich daňových poplatníků o částku 1.000x vyšší? Myslím si, že logika málokdy dostává tolik nafackováno...

