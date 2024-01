Jaroslav Pekařík: Stačilo by pouze dodržovat již tu současnou legislativu

reklama

Dobrý den,

vážený pane ministře a poslanče Rakušane,

dovolte mi prosím, ve stručnosti, k návrhu nového zákona o zbraních.

Považoval bych za kontraproduktivní a až cynické, když by se ona nesmírně tragická událost v Praze dne 21. 12. 2023 zneužívala ke zpřísňování zbrojní legislativy a k prosazování politických cílů.

Vím, že jako ministr vnitra a vaše ministerstvo teď nejvíce nesete tíhu emocí od zarmoucené i naštvané veřejnosti, ale nezlobte se prosím, dovoluji si vyjádřit nesouhlas s tím, jaké zásahy do zbrojní legislativy nyní navrhujete nebo plánujete.

Jsem přesvědčen, že celé politické spektrum moc dobře ví, že i v případě toho tragického čtvrtka stačilo pouze zodpovědně dodržovat již tu současnou platnou legislativu a dále jsem přesvědčen, že se všeobecně ví, kdo ve skutečnosti má v tomto případě tzv. máslo na hlavě.

Já chápu, že jako politici teď musíte nějak "konat"... a právě proto Vás žádám, zavádějte skutečně odborná a funkční řešení prevence takových činů, a nikoliv jen jakási deklarativní a pro veřejnost líbivá.

Namísto zástupných a nefunkčních opatření typu plošných psychotestů a omezování druhů zbraní pro sebeobranu, tak prosím, postarejte se o funkční řešení navrhovaná odbornou veřejností:

povinná informační propojenost psychiatrická péče-praktický lékař žadatele o ZP

vytvoření státní osvěty a tím určité gramotnosti u občanů, jak takovou rizikovou osobu rozpoznat ještě před tím, než se něčeho zlého dopustí

vytvořit systémy včasného varování pro konkrétní místa a skupiny obyvatel, kde by případně takový útok začal nebo se chystal

lepší výzbroj a připravenost policie

Dále vás žádám, abyste občanům bez zbrojního průkazu nezakázali zbraně na náboje typu Flobert, které návrh nového zákona přesouvá do kategorie na zbrojní průkaz, čímž by zcela ztratily smysl existence. Byla by to velká újma pro dosavadní zábavní i výcvikové možnosti (práva) občanů a přitom, ničemu tím nepomůžete, když např. vzduchovky jsou výkonnější než flobertky a jsou volně prodejné... A zaklínání se problémy s flobertkami na západ od nás nemůže být v demokracii pádným důvodem, proč je zakázat také u nás, když naše veřejnost a výrobci za nic nemohou.

Věřím, že všechna výše uvedená témata sleduje nemalé množství veřejnosti se stejným názorem jako mám já a že to pro ně bude také otázka voličských preferencí.

Děkuji Vám za odvahu postavit se za pravdu a odbornost i v této emocionálně velmi vypjaté a tím nelehké situaci.

S pozdravem

Jaroslav Pekařík

