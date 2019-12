Jiří Baťa: Racionální pravda se ne vždy ráda a ochotně přijímá

Pane Laudáte,

jak se dočítám v Parlamentních listech, ve svém (blíže neupřesněném) komentáři jste se pustil do (rovněž blíže neupřesněného) bilancování, ve kterém jste však kriticky hovořil zejména o přijetí 40 syrských sirotků. Chápu, že jako předseda Klubu angažovaných nestraníků jste součástí opozice a proto se Vám i zalíbil nápad europoslankyně paní M. Šojdrové stran přijetí 40 sirotků z řeckých uprchlických táborů. Konstatujete, že u nás doma s tímto nápadem tvrdě narazila. V této souvislosti dáváte do příměru otázku právo lidí bát se z tisíců teroristických činů a krveprolití na Blízkém východu, ale také se ptáte, proč se bát dětí?

Pane Laudáte, smysl nápadu se sirotky se snažíte umocnit známým rčením „nehas co tě nepálí“ když říkáte, nebo si myslíte, že cizí problém se nás netýká, nejsou to naše děti. Připomínáte, že i v našich některých sociálně vyloučených lokalitách také žijí děti a část našich lidí skutečně dělá, jako by ani tahle děcka nebyla naše! Tak jen mimochodem pane Laudáte, co jste pro tyto naše české „děcka“ udělal Vy sám, můžete to nám, občanům, prozradit?

Pokud jde konkrétně o ony sirotky, které má na mysli paní Šojdrová (konkrétně sirotky ze Sýrie), kterých se podle Vás vláda bojí, pak vězte, že vůbec nejde o to, zda se někdo těchto sirotků, alias dětí bojí (i když svým způsobem ano, bojí), protože je třeba vědět, že nejde o ubohé malé chlapečky a holčičky, ale

o teenegery, tedy mládež okolo 14-17 let, tito „sirotci“, převážně muslimové, nejen vyrostli, ale jsou také zcela nepochybně vychováni ve svébytných muslimských podmínkách, tedy převážně v duchu islámského náboženství, je proto zcela na místě se obávat, že dříve, než by se adaptovali a asimilovali na naše podmínky, životní úroveň a způsob společenského života, mohli by se zabývat islámskou nábožensky politickou ideologií, kterou by dříve nebo později mohli radikalizovat pro nás naprosto nepřijatelnými podmínkami islámu, požadavky a cíle velké části imigrantů, a hlavně jejich radikálních islámských vůdců kdekoli v Evropě, jsou všeobecně známy, bylo by trestuhodné je podceňovat. Ostatně v Evropě je nemálo příkladů, kdy prostí muslimští imigranti, islamisté, projevili své hlavně „mužské“ požadavky a cíle ne zrovna mírovými způsoby a prostředky, protože podle představ europoslankyně Šojdrové by mělo jít o sirotky, tedy „děti“ pocházející ze Sýrie, je její záměr v rozporu s mezinárodním právem, neboť dle vyjádření představitelů vlády Sýrie, je syrská strana schopna se o sirotky plnohodnotně postarat, protože prý k tomu má všechny předpoklady. Pokud by přes zřejmý nesouhlas vlády Sýrie došlo k převzetí těchto sirotků českou stranou, mohlo by to být považováno za únos, což by ve svých důsledcích také mohlo vyvolat diplomatický skandál a další nežádoucí mezinárodní následky.

Nevím, pane Laudáte, zda Vám, jako bývalému poslanci za TOP 09, tedy člověku, který dlouhá léta působil ve vysoké politice dochází, jaký bezprecedentní a nelogický úmysl s převzetím syrských sirotků do České republiky se europoslankyně Šojdrová snaží populisticky prosadit. Vaše tvrzení, že se tu už zase rojí čertíci, má docela reálné opodstatnění, jenom ne v tom smyslu, jak se to snažíte veřejnosti prezentovat. Máme-li mít obavy z nějakého rojení čertíků, pak jsou to v reálné podobě právě imigranti, tj. muslimští islamisté, kteří jako ta tichá voda, co břehy mele, se snaží postupně radikalizovat a islamizovat kulturní a civilizovanou Evropu(viz výrok Muammara Kaddáfího o přirozené islamizaci Evropy!).

Vím, že se Vám mé konstatování nemusí, či spíše nebude líbit, ostatně racionální pravda se ne vždy ráda a ochotně přijímá. Ve Vašem případě možná proto, že jste, resp. byl konzervativní pravicový politik. Mě, jako řadovému, bezvýznamnému občanu se řada věcí veřejných jeví mnohem racionálněji a proto také mnohem nebezpečnější. Ostatně, jak mou faktickou připomínku přijmete, je jen na Vás. Jen ještě poznamenávám, že Havlova Pravda a láska, podaří-li se jí zvítězit nad zlem a nenávistí, může také přijít pozdě. Bohužel, ke škodě nám všem!

Jiří Baťa, 23. 12. 2019

