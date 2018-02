Jiří Baťa: Tábor v Letech a jak to bylo dál...

21.02.2018 14:51

Kolem tábora v Letech u Písku se toho v poslední době napsalo velice moc, avšak téměř v každém podání se vyskytovaly značné nepřesnosti o samé podstatě tohoto tábora. Velký vnos do takřka mystifikujících informacích vnesli sami představitelé romské entity, s hrou na city co nejtragičtěji a vykreslit utrpení svých soukmenovců a rodinných příslušníků co nejčernějšími tragickými barvami.