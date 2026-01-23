Jiří Halík: Slovní protiruský plamenomet europoslance Zdechovského

Jeden větší pohádkář, lhář a manipulátor s pravdou, než druhý.
U lidovce Zdechovského je to ale na pováženou. On porušuje Desatero přikázání. Bod 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
Ovšem on se z toho vyzpovídá. Bůh je daleko a korýtko, tak lákavé, blízko.
Oba mají jedno společné. Nikdo je nepochválí tak, jako oni sami sebe. Ale víme, co se o sebechvále říká – zapáchá. Zapáchá stejně, jako jejich neskrývaná nenávist vůči lidem s jiným názorem.
Víme, že Tomáš Zdechovský se nezapomenutelně zapsal do dějin hlouposti snahou o zákazu požívání znaků srpu a kladiva, včetně písmene „Z“. U tohoto zákazu Zdechovský nevidí cenzuru historie, ale chce ji vyprávět pravdivě….
Pokud by to prosadil, zbyl by z něj jen „Dechovský“. Až tak moc je schopen se pro pravdivou historii obětovat. No uznejte, to je na hranici sebeobětování. Kdo se přidal. Krásná a mladá Danuše Nerudová. Zatím je ale klid.
Ve světle nynějších událostí ve Venezuele, snahy USA získat Grónsko a zařadit Kanadu do lůna USA jako 51 stát? Navrhne Zdechovský zakázat orla bělohlavého v letu, státní pečeť USA? Zakázat hvězdy, to asi nejde. Nebe nesmaže a Bůh by to lidovci nikdy neodpustil.
Nyní ale Tomáš Zdechovský odhalil své pokrytectví a sám se usvědčil ze lži.
V europoslaneckém speciálu CNN Prima news europoslankyně Kateřina Konečná Tomáše Zdechovského rozčílila, když řekla, že by na Ukrajinu poslal vše – tedy kromě sebe sama.
Ten reagoval slovy. „Vím, že vaše přání je, abych byl zabit.“
Paní Konečná nemluví o jeho zabití. Posílá ho bojovat. Bojují i jiní a někteří přežijí. To je válka. Gaučový generál, Všeználek války, se bojí o svůj život? Jistě. To je vlastnost většiny obyvatel planety země. Mimo několika psychopatů a náboženských fanatiků, kteří věří, že když budou zabiti ve „svaté válce“ (džihádu), půjdou do ráje. Tomáš Zdechovský paří do té skupiny válečníků, kteří umí jen jiné posílat na smrt pro svoje koryto.
Tomáš Zdechovský, který je europoslanec, sdělil, že na Ukrajině byl mnohokrát. Nebyl tam ale bojovat.
Zdůvodnil to tím, že není voják ani občan Ukrajiny.
A tady europoslanec Zdechovský naříká pravdu. Nebo není, což je vzhledem k jeho postavení europoslance na pováženou, seznámen se zákony Ukrajiny a ČR v oblasti služby v ozbrojených silách Ukrajiny. Nebo je zbabělec.
Legální status: Podle ukrajinských zákonů (včetně předpisů z let 2016 a 2022) mohou cizinci a osoby bez státní příslušnosti legálně sloužit v ozbrojených silách Ukrajiny (AFU).
Mezinárodní legie: Cizinci, kteří vstoupí do této legie, podepisují kontrakt a stávají se oficiálními členy ukrajinské armády, čímž získávají status bojovníka a právo na status válečného zajatce v případě zajetí.
Pravidla: Zájemci musí splňovat podmínky (věk 18-60 let, bez chronických onemocnění, ideálně vojenská zkušenost) a procházejí prověřením.
Důstojníci: Od října 2024 je legálně umožněno cizincům sloužit i na důstojnických pozicích.
Situace z pohledu ČR:
Čeští občané mají vstup do cizích ozbrojených sil zakázán (pokud nemají povolení nebo dvojí občanství). V souvislosti s Ukrajinou však čeští politici (prezident a premiér) garantovali dobrovolníkům beztrestnost formou abolice, pokud se vydají bojovat na Ukrajinu. Stovky Čechů takto oficiálně bojují.
Jak je to tedy s tvrzením Tomáše Zdechovského. Pokud jsem ho dobře pochopil, jinak řečeno, on by rád šel válčit za Ukrajinu, ale není voják, ani občan Ukrajiny a proto to nejde.
Pokud by záleželo na jeho gaučových radách, určitě by už měl v torně maršálskou hůl.
Pokud by byl indián, měl by zřejmě jméno Velká huba.
-
Tomáš Zdechovský je členem strany, která byla v předchozím období součástí vládní koalice. Premiér vlády Fiala v roce 2022 pronesl. „Jsme ve válce“
-
Tvrdí, že není voják, ale je v aktivních zálohách AČR. Tomáš Zdechovský, který je europoslancem od roku 2014, své zapojení do aktivní zálohy v minulosti opakovaně zdůrazňoval a upozorňoval na prospěšnost aktivních záloh. Jsou to vycvičení dobrovolníci, kteří se pravidelně připravují na vojenskou službu, a představují důležitý zdroj pro navýšení sil AČR. Tomáš Zdechovský sám uvádí, že se členem stal v roce 2020 a od té doby je aktivní. K lednu 2026 je tedy členem aktivních záloh přibližně 5 a půl roku. Aktivní zálohy (AZ) cvičí pravidelně každý rok několik týdnů (do 12 týdnů celkem). Takže má aktivně odslouženo 15 měsíců. To je mnohokrát víc, než mnoho mladých Ukrajinců „naverbovaných“ v ulicích Ukrajiny.
Aktuální délka výcviku Ukrajinců (konec 2024 / 2025):
Základní výcvik: Ukrajinské ministerstvo obrany od listopadu 2024 prodloužilo základní obecný vojenský výcvik (BGMT) z 30 na 45 dní.
Celková příprava: Noví rekruti nyní absolvují zhruba dvouměsíční (cca 51-60 dní) kombinovaný výcvik, který zahrnuje základní výcvik a následnou odbornou přípravu (např. obsluha specifických zbraní, zdravotnický kurz).
Adaptace: Po základním výcviku následuje další zhruba dvoutýdenní adaptace přímo v rámci bojové brigády.
Takže Tomáš Zdechovský má delší výcvik, než nový mladí muži Ukrajiny posílaní na frontu.
Není občan Ukrajiny.
Ano, čeští občané mohou legálně bojovat na Ukrajině, ale pouze pokud získají předchozí povolení od českého prezidenta republiky.
Jsem přesvědčen, že pokud by nebyl jen slovní plamenomet a zbabělec, hrající si na vojáčka na cvičeních a vzdal se postavení poslance EU, tak by požádal prezidenta ČR a ten by mu určitě vyhověl.
Zákonodárci nejsou zákonem chráněni před odvodem, ale jejich role v parlamentu je nadřazena jejich případné aktivní účasti v boji.
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) dlouhodobě zastává názor, že obrana Ukrajiny je klíčová pro bezpečnost České republiky a celé Evropy.
Tak co mu brání…..
Podle posledního statistického údaje z veřejně dostupných zdrojů, má vojenský výcvik. K začátku roku 2024 měla Aktivní záloha (AZ) Armády České republiky přibližně 4 266 členů. Tomáš Zdechovský je jedním z nich.
Bojí se smrti? To je normální. Ale smrti se bojí i ti vojáci Ukrajiny a Ruska.
Mychajl Fedorov, nový ministr obrany Ukrajiny. „Ministerstvo obrany přebírám s dvěma miliony Ukrajinců, kteří jsou hledáni, a 200 tisíci se statusem zběha.
Co na to říkají gaučový generálové ze svých obýváků? Co na to naši europoslanci v čele s Tomášem Zdechovským, kteří stále podporují válku oproti jednání?
„Kdo uteče, vyhraje.“ V tomto případě zachrání si život.
Tomáš Zdechovský, svojí zbabělostí, předělal zkrácený výrok Pierra de Coubertina „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ na „ není důležité zúčastnit se, ale zvítězit.
Nahánět lidi na jatka, podporovat válku je zbabělost nemocných mocných.
Ale karma je zdarma, Tomáši Zdechovský.
Stále platí to zlidovělé o lidovcích.
„Trochu pomoct, hodně škodit, to se může vždycky hodit.“
Mám nesplnitelný sen.
Pokud bych měl tu moc, nechal bych vykopat velkou, hlubokou jámu. Do ní bych spustil všechny ty nemocné mocné i s jejich přisluhovači. Bez jídla bez pití. Ať si to vyřídí mezi sebou. A toho, kdo by přežil, bych vytáhl, aby mohl všem, kteří by měli stejné choutky vyprávět, jak to bylo v jámě lvové.
Některé sny se plní a některé……
