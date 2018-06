Jiří Kučera: Armáda přezbrojuje. Ale ne hospodárně

Favoritem je německé BVP. Má to ale jeden háček. Vojáci se do něj nevejdou.

Zavedenou armádní zvyklostí je, že se v jednom bojovém vozidle přepravuje osmičlenné pěší družstvo. Podle zásad moderní pěchotní taktiky je takový počet nezbytný kvůli bojeschopnosti: čtveřice je minimální počet vojáků, aby se jednotka dokázala jistit ze všech stran a dobře viděla.

Německé bojové vozidlo Puma pojme pouze šestici vojáků. I žákovi základní školy musí být v tuto chvíli jasné, že jich bude armáda potřebovat víc a tím se přirozeně a zcela zbytečně navyšuje hodnota celého nákupu.

Vzhledem k ceně jednoho bojového vozidla, která se pohybuje okolo 100 milionů korun, se jedná o astronomickou částku!

Proč ministerstvo obrany preferuje Pumu, není jasné. Z nabízených možností je bezkonkurenčně nejdražší a proti mluví i technické parametry.

Poté, co americký koncern GD přišel s vozidlem ASCOD new generation a novou generaci vozidla CV-90 prezentují i Švédové, působí německá Puma s černobílými displeji a slabým datovým spojením zastarale.

Navíc se ukázalo, že Bundeswehr není schopen Pumy vyslat ani do Pobaltí na mírovou misi, protože je nedokáže mimo teritorium Německa logisticky udržet.

To jen symbolizuje obrovské problémy Bundeswehru, o kterých s gustem referují sama německá média. Armáda nejmocnějšího státu EU trpí mnohaletým podfinancováním a špatným vedením. Jen menšina z tabulkových počtů letounů i obrněných vozidel je provozuschopná a německé útvary si před vysláním do zahraničních misí musí navzájem půjčovat vybavení.

I oslovení vojenští odborníci se shodují, že sestava, která se vejde do Pumy, je vhodná pouze na obranu, nikoliv na útok. Bojeschopné družstvo se musí skládat minimálně ze dvou týmů. Z taktického hlediska tak Puma porušuje praxí prověřenou zásadu, že manévrovací prvek tvoří čtyři vojáci. V případě užívání Pumy by armáda pro bojeschopnou jednotku potřebovala vozidla dvě, za dvojnásobnou akviziční cenu.

Pikantní perličkou pak je, že se Pumy letos nezúčastní ani největší military akce v Čechách - Bahna 2018.

Důvodem je obava německé strany, že by se v historických ukázkách, které jsou součástí přehlídky, prezentovali nadšenci v uniformách SS vedle moderních německých vozidel, které usilují o vítězství v obřím tendru.

Účast na akci nedoporučuje samotné německé velvyslanectví z obavy, že by by byly pořizované záznamy umísťovány na sociálních sítích a v důsledku tak ohrozily strategickou zakázku.

To, že armáda musí přezbrojovat, aby obstála v konkurenci světových armád, je pochopitelné. Měla by ale eliminovat jakékoli případné finanční ztráty. Ta by v podobě tohoto neefektivního nákupu mohla vyšplhat až do výše několika miliard.

autor: PV