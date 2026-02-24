Jiří Paroubek: Kdo je prezidentův "přítel po boku"?

Redukovat jeho činnost jen na podivné aktivity korupčního charakteru na ČVUT, kde byl najmut tehdejším rektorem Petráčkem, aby zajišťoval pro Petráčka osobně (a v jeho očích jistě i pro ČVUT) lobbing na Hradě i jinde. Za tuto činnost inkasoval od roku 2022 až do ukončení smlouvy téměř čtyři miliony korun. Abychom to převedli do měsíčních plateb, jednalo se o hezký honorář 145 tisíc korun. To není jistě zanedbatelná částka, pěkné kapesné. Kromě cílevědomosti tedy musím vyzdvihnout také jinou vlastnost, tedy jistou chamtivost Petra Koláře. Že by se orgány činné v trestním řízení zabývaly tím, co je zřejmé na první pohled, a sice že prezidentův "přítel po boku" za zmíněné palmáre 145 tisíc korun měsíčně těžko mohl odvádět tvrdou práci, to se nestalo. Výsledky jeho pracovní činnosti prostě nejsou příliš hmatatelné.
Nejsem sám, kdo si to myslí, ale zjevně to neznepokojuje příslušné policejní orgány, které měly již dávno konat. Otázkou je, proč v tomto případě nekonají. Zda jsou si vědomy jeho mocného zázemí, jednak ve strukturách Hradu, dále dřívějších vládních stran, se kterými je Pavlův a Kolářův Hrad propojen mnoha notkami, a také silného lobbistického zázemí a podobně firmy Square Patton Boggs a samozřejmě dalších společností, s nimiž je Kolář v úzkém spojení. Je to zkrátka jasný dvojí přístup justice a policie, která v tomto případě zavírá oči i s kuřími oky. A dělá mrtvého brouka.
Jako bývalý český premiér si dovolím povzbudit českou policii k živějšímu výkonu v této věci a k odvaze. Je to totiž pro ostudu.
Samozřejmě, že jsem si vědom zásluh Petra Koláře, protože on byl spiritus agens celé akce "prezident". On to byl, kdo zorganizoval marketingové, organizační, finanční a společenské zázemí pro Petra Pavla, aby se ten mohl vůbec vážně ucházet o prezidentský úřad. Založení aktivity Spolu silnější dlouhý čas před prezidentskou volbou bylo mistrovským tahem organizace a marketingu. Umožnilo totiž Petru Pavlovi objíždět dlouho před prezidentskou volbou jednotlivé kraje a významná místa v České republice, aby se občané, tedy hlavně jejich aktivní a angažovaná část, kterou bych nazval protizemanovskou a protibabišovskou, mohla s ním blíže asociovat. Pavel si tak díky Koláři vytvořil horizontální vazby prakticky ve všech krajích České republiky, na které mohl v prezidentské kampani už naostro navazovat. Vystupoval jako klidná, nepopulistická síla, zajišťující prozápadní orientaci státu. Jako kdyby hrozilo, že některá z politických sil v zemi vrhne republiku do náručí Putinova Ruska či Íránu ajatolláhů či já nevím koho ještě jiného.
Česká republika je totiž zapojena takovým způsobem do evropské integrace a také do severoatlantického paktu, že už nemá úniku, i kdyby snad její politické vedení uniknout chtělo. Ostatně pokud by tomu tak bylo a některé politické vedení v budoucnu by snad mělo takové ambice, nastoupil by "moldavský scénář". Ale je zbytečné o tom hovořit, neboť žádná politická síla takové ambice nemá. Skvělým marketingovým manévrem bylo také to, že se Petru Pavlovi podařilo, díky jeho vynikajícímu marketingovému a finančnímu zázemí, vytvořenému novými ologarchy, zbavit se nálepky komunistického špiona, komunistického mladého kádru, zkrátka perspektivního kádru bývalého režimu, který měl být vysazen v imperialistické cizině jako čs. rozvědčík. Díky svému proškolení komunistickými rozvědčíky ostatně Pavel brilantně ovládá několik cizích řečí.
Jediné nebezpečí, které snad hrozí pro Pavlovu reputaci a budoucnost, je zřejmě v Moskvě. Nepřeceňuji sice vyjadřování bývalého ruského prezidenta Medveděva, který se ve svých mediálních seancích kromě jiného zabýval také Petrem Pavlem. A naznačil, že ruská zpravodajská služba má k dispozici něco třaskavého na Petra Pavla, anebo nějaké informace svědčící o tom, že snad se sovětskou zpravodajskou službou, jejíž je ruská zpravodajská služba přirozenou nástupkyní, spolupracoval. Pokud se toto kompro objeví, pokud Medveděv nepřeháněl, což je někdy jeho obvyklou metodou práce, tak bychom se ještě před druhou prezidentskou volbou, které se nepochybně Pavel s "přítelem po boku" Kolářem zúčastní, dozvěděli nějaké nové informace týkající se této problematiky. Nepochybuji, že bezpečnostní zázemí Pavla a Koláře je už dnes připraveno na tuto eventualitu a že jí odmítne jako zpravodajský joke a dezinformaci ruských zpravodajců. Uvidíme, ruští zpravodajci nejsou úplní amatéři. A tak bych je nepodceňoval, že se nechají odbýt jako žádost o podporu.
Proč vlastně není Petr Kolář zaměstnán v prezidentské kanceláři na běžný pracovní úvazek? On plní funkci jakéhosi Mirka Šloufa, který se pohyboval v okolí Miloše Zemana a pracoval pro něj léta jako včelička. Stejně efektivně pracuje pro Pavla i Kolář, ale jeho zázemí v mezinárodně profláknuté agentuře lobbistického charakteru SPB je finančně natolik zajímavé, že si Kolář toto zaměstnání nemůže odepřít. A nejde jenom o finanční stránku věci, ale i o přístup k informačním a dalším kanálům této firmy. Tato firma pracuje tak trochu v šedé zóně, alespoň z mého pohledu, a jistě je v kontaktu nejen se spolupracovníky amerických zpravodajských služeb, tedy zejména CIA a v podmínkách USA i FBI. Ale nepodceňoval bych ani její propojení a kontakty s jinými západními zpravodajskými službami. A s velkými nadnárodními společnostmi, pro které SPB také pracuje. Mimochodem, Kolář osobně spolupracuje se zbrojaři. Proto zřejmě vznikla jeho velká slabost pro myšlenku trvalého navyšování vojenských výdajů ve státním rozpočtu země. Spolupracuje také s tabákovými koncerny, tedy s jedním, co je dominantní na trhu v České republice.
Zkrátka je to pěkný ptáček jarabáček, ten náš Petr Kolář.
Díky němu máme IQ 107 na Hradě. Díky němu dostali milionchvilkaři impuls k operetním politickým útokům na vládu, které budou zajisté pokračovat, neboť agenda a imaginace Milionu chvilek proti demokracii i Koláře je prakticky nekonečná. Budou bojovat do roztrhání těla tak, jako byli milionchvilkaři v klidu za bývalé vlády Petra Fialy, např. při aféře Kampeličky nebo aféře Dozimetr anebo aféře Bitcoin.
Zkrátka, Petra Koláře nelze podceňovat, tak jako nešlo podceňovat Miroslava Šloufa a jeho vliv na Miloše Zemana, ať byl v jakékoliv funkci. Nakonec Šlouf skončil vyhazovem. Stejným způsobem dopadne jednou i Petr Kolář.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
