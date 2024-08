Jiří Paroubek: Lži a polopravdy Deníku N

V tomto článku se autoři celkem přívětivě zabývají všemi možnými kandidátkami do krajských voleb a vlastně jediná negativní kandidátka, která vzbudila jejich pobouření, je kandidátka ČSSD v Ústeckém kraji. Pochopitelně, že v jejich informacích chybí, že na čele této kandidátky ČSSD do krajského zastupitelstva na Ústecku je Elvíra Hahnová, velice kvalifikovaná žena, odbornice v oblasti sociální politiky, která ovšem také rozumí ekonomice a je zapojena v řadě veřejně-prospěšných projektů. Tuto ženu – lídryni kandidátky ČSSD šmokové z Deníku N prostě zcela pominuli, jakoby nebyla. A věnují se dvěma lidem z této kandidátky ČSSD – Petru Bendovi a Janu Szantó. Petr Benda je prý kmotr. Vlastně zcela sprostě autoři článku zneužívají, že Petr Benda byl při křtu mé dcery jejím kmotrem. Ale samozřejmě zapomněli dodat, že P. Benda má bezpečnostní prověrku, která je v pravidelných intervalech obnovována a jeho život a zejména jeho účty jsou pod stálou kontrolou bdělého státního úřadu. Chci se zeptat, kdo z autorů článku má bezpečnostní prověrku. Jak by se chtěl zbavit např obvinění, že si přilepšil, strčil za žebro nějaké peníze za to, že posloužil zájmové skupině, která chce poškodit ČSSD (může to být Barta a jeho parta nebo někdo jiný). V Bendově případě NBÚ zkoumá již léta každou transakci, která probíhá přes jeho účty. Toho se tihle redaktůrci bát nemusí. Tak jak to tedy je? Komu vyhověli v politickém útoku na ČSSD, tedy Českou suverenitu - sociální demokracii? Není tedy pravda, že ČSSD sociální demokracie není, jak píší. Název této strany obsahuje mj. dvě slova: sociální demokracie.

Velice nechutné a vlastně zavádějící a lživé je tvrzení, že Petr Benda odešel z čela Krajské zdravotní v roce 2011, která se před jeho příchodem i po něm potácela v rozpočtových deficitech a skandálech, prý v situaci, kdy „policie začala prošetřovat nákupy nemocničních přístrojů“. To je prachsprostá lež. Za machinace při nákupech nemocničních přístrojů v Krajské zdravotní byl souzen (a možná také odsouzen) někdo úplně jiný. To by pro Deník N neměl být problém toto zjistit. Petr Benda nebyl nikdy ani obviněn a už vůbec ne obžalován z nějakého majetkového trestného či jiného činu. Ani v souvislosti s Krajskou zdravotní, ani v jiných souvislostech.

Naopak jsou souzeni a možná někteří už i odsouzeni jeho někdejší političtí rivalové z vedení kraje, kteří dělali všechno proto, aby šířili pomluvy např. o černých duších v okresní organizaci, kde byl Petr Benda (a také J. Szántó) předsedou. Byl to jednoduchý trik lidí, kteří dnes stojí před soudem pro obvinění ze závažných trestných činů při financování projektů ze zdrojů EU. Protože prostě nárůsty členů v okresních organizacích, v jejichž čele stáli lidé (Benda, Szántó), kteří nebyli zapojeni do zločineckého spiknutí, byly trnem v oku těchto šibalů. Mohlo se tehdy také stát, kdyby nárůsty v netoxických okresních organizacích byli opravdu velké a změnil by se poměr politických sil v Ustecké soc.dem, že by tito lidé byli odstaveni od svých koryt. A zbaveni svých temných kšeftů.

Prostě "moderní" žurnalistika v podání Deníku N podle mého názoru alespoň v tomto případě zcela selhala a novináři (pokud je tak lze vůbec nazvat) sloužili jenom nějakému lobbistickému zájmu. Je zvláštní, že se tito „novináři“ nevěnují např tomu, že na jedné z kandidátek na Ústecku je na jednom z čelných míst člověk, který je obžalován ze závažného trestného činu pří výkonu funkce starosty. A myslím si, že to je právě člověk z kandidátky, v jehož prospěch útok na Bendu, Szanta a kandidátku ČSSD jako celek byl uskutečněn.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

