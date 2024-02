Jiří Paroubek: Podle Roberta Fica jde do tuhého

reklama

Především si, tak jako on, myslím, že konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení. A že si Západ nedokáže přiznat, že jeho strategie „využít konflikt na Ukrajině ke zničení Ruské federace, nefunguje“. Souhlasím také s tím, co je čím dál zřejmější, a to je, že to byl Západ v osobě tehdejšího britského premiéra B. Johnsona, který znemožnil Ukrajině dosáhnout mírové dohody s Ruskem krátce po zahájení ozbrojeného konfliktu.

K dalším vyjádřením R. Fica se již vyjadřovat nebudu, protože si myslím, že nejsou tak důležitá, a z mého hlediska za ně nechci nést politické náklady.

Robert Fico v dalším svém emotivním vyjádření v neděli večer (na videu, které jsem viděl) hovoří o tom, že svolal na pondělní ráno schůzku Bezpečností rady státu, členů vlády a špiček koaličních stran s tím, že s nimi hodlá hovořit o taktice svého vystoupení na narychlo francouzským předsednictvím EU svolané rozšířené Evropské radě. R. Fico ve svém videoprohlášení se znalostí agendy pondělního evropského summitu hovoří o tom, že Macronovo předsednictví EU chce vyzvat k přímé vojenské účasti jednotlivých členských států ve válce na Ukrajině. Znamenalo by to mj. i nasazení českých vojáků.

Uvidíme, zda se toto prohlášení Roberta Fica, kterého považuji za seriózního politika, prokáže na výsledcích summitu, jehož se účastní nejen členové EU27, ale také další evropské země, které nejsou členy EU, ale jsou členy NATO.

Ukrajině v podstatě docházejí vojáci a živá síla se nedá nahradit vojenskou technikou. Pokud by k něčemu takovému došlo, mělo by to ovšem nedozírné následky. Podobné těm, které způsobily evropské elity před vznikem I. světové války. S ohledem na pravděpodobný jiný rozměr dnešního válečného konfliktu, a to s použitím nejmodernějších zbraní včetně použití jaderných zbraní z obou stran, lze předpokládat, že by takový válečný konflikt neskončil "jen" desítkami miliony mrtvých jako I. světová válka, ale prakticky koncem civilizace.

Je zvláštní, jaký klid vládl včera v českých vládních kruzích i v českých mainstreamových médiích před takto klíčovým summitem zemí EU. Jen připomínám, že podle v minulém týdnu publikovaného průzkumu veřejného mínění (agentura STEM) 69 procent obyvatel Česka je pro ukončení konfliktu na Ukrajině mírovou cestou, a to i za cenu odstoupení části území Ukrajiny Rusku.

