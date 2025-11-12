Do jisté míry se dá ještě pochopit odtažitý vztah k Rusku. A to s ohledem na válku na Ukrajině a na jednoznačnou podporu EU a jejího vedení Ukrajině v této zbytečné a pro Ukrajinu předem prohrané válce. Nicméně nedá se přehlédnout vystoupení jedné z nejvyšších představitelek Evropské unie Kallasové ve vztahu k obrovským obětem na lidských životech Sovětského svazu a Číny v době války. Německé noviny Berliner Zeitung získaly exkluzivní odpověď Kallasové na dotaz europoslance Fabia de Masi na některé otázky související právě s úlohou Sovětského svazu a Číny ve druhé světové válce.
Začátkem září totiž Kallasová vyvolala velké pozdvižení zlehčováním role Sovětského svazu a Číny za druhé světové války, vč. jejich přínosu ke konečnému vítězství. Estonská rusofobka Kallasová se na konferenci Evropského institutu pro bezpečnostní studia vyjádřila takovým způsobem, že to nelze charakterizovat jinak, než jako znevažování obětí Sovětského svazu a Číny za druhé světové války. Úsilí obou zemí, tedy Sovětského svazu a Číny, přitom významným způsobem přispělo k vítězství nad nacistickým Německem a nacionalistickým Japonskem.
Obě dvě země za to zaplatily obrovskými ztrátami na lidských životech. Sovětský svaz ztratil 27 milionů svých občanů, z toho bylo 15 milionů civilistů, kteří zahynuli často za drastických a neuvěřitelně krutých okolností. To stejné můžeme říct asi o 20 milionech obětí čínských občanů, z nichž velká část byli civilisté, kteří často byli vystaveni neuvěřitelným masakrům ze strany japonské císařské armády. Kallasová hovořila o tom, že jsou lidé, kteří se snaží pod vlivem ruské propagandy ("nečtou a moc dobře si nepamatuji historii") deformovat historii.
Možná by se Kallasová měla zeptat na historii druhé světové války svého otce, který býval v éře Estonské sovětské socialistické republiky ministrem financí této země. Tedy kádrem komunistické strany první kategorie.
Na dotaz europoslance De Masi, což je politik z německé strany S.Wagenknechtové, který se tázal, zda si Kallasová myslí, že SSSR a Čína nijak nepřispěly k vítězství nad německými nacisty a císařským Japonskem, se Kallasová vzmužila k vyjádření, že "uznává odvahu čínského lidu, který utrpěl obrovské ztráty při obraně své vlasti a přispěl k ukončení války". Sověti jakoby pro Kallasovou neexistovali.
Jsou to ze strany Kallasové nebezpečné hry s historií, konečně i v Česku je možné nalézt různé Hřiby a další Hřiby, kteří žonglují z historickými fakty. A srovnávají druhou světovou valku podobně jako Kallasová nepřípadne s válkou na Ukrajině.
Evropská unie se nechává zatahovat Spojenými státy do hospodářské války s Čínou. To není vůbec v zájmu Evropské unie a už vůbec ne České republiky. Konec konců i prezident Trump musel na nedávném setkání s čínským prezidentem hodit zpátečku, pokud jde o tlak na Čínu. Neboť Čína disponuje něčím, co Západ nemá. Vzácnými zeminami, které jsou velmi významné pro rozvoj jak zbrojní výroby, tak progresivních technologií počínaje automobilovým, leteckým a kosmickým průmyslem.
Bylo by hloupé, kdyby nedovzdělaná a ideologicky předpojatá sinožroutka Kallasová narušila dobré hospodářské vztahy s Čínskou lidovou republikou znevažováním role Číny ve druhé světové válce. To je něco, na co jsou Číňané velmi citliví. Je potřeba s touto hloupou politikou a nejlépe I s touto hloupou političkou skončit. Konec konců její šéfka von Leyenová už čelila vážnému pokusu o odvolání z čela Evropské komise. To by nutně vedlo ke změnám ve složení nejvyšších funkcionářů Evropské unie, včetně Kallasové.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
autor: PV