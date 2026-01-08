Petr Hampl: Naposledy o bílém čaroději Foltýnovi

Zatímco veřejný prostor je plný zbytečných hádek o naprosto bezvýznamné výroky různých politiků, podnikla Babišova vláda zdánlivou drobnost, která ovšem posouvá mocenské poměry v zemi. Zrušila útvary strategické komunikace na všech možných úřadech.
Nejde o výplody těch útvarů, které neměly nejmenší šanci někoho přesvědčit, vyjma naprosto zfanatizovaných lidí s vypnutými mozky. Jde o to, že takový útvar strategické komunikace má slušnou šanci na vás poštvat orgány činné v trestním řízení. Když na vás přijde upozornění z předsednictva vlády, má to jinou váhu, než když vás udá nějaký nezávislý aktivista.
A na druhé straně, pracovní místa v těch útvarech se rýsovala jako zajímavá cílová cena pro někoho, kdo se dokáže dlouhodobě ukazovat jako uvědomělý a spolehlivý, nebo ještě lépe jako udavač. Nedává vám to jistotu pohodlné kariéry, ale aspoň jste si koupili los.
Tohle všechno zmizelo. Není to totální změna situace, ale jedna ze stovek drobných změn, které společně rozbíjejí moc odcházejícího režimu. Ovládnutí několik ministerstev a dalších úřadů zdaleka nestačí. Nicméně každá z těch změn je neskonale důležitější než nějaké slovíčko ve výroku o Ukrajině.
Na rozloučenou si dovolím citovat z nedávného postu Otakara Foltýna. Když reaguje na námitku, že propaganda je na obou stranách píše.: „Každopádně. Jen na jedné straně bílá, na druhé šedá nebo černá – a tady jsme u toho, proč to není to stejné. U černé a bílé magie asi taky vnímáte, že to není to samé, že? Bílá propaganda staví na faktech, hodnotách, motivaci a humanismu. Šedá a černá na ohýbání reality, mlžení, lžích, nátlaku a obhajování či páchání násilí.“
Tohle je zajímavé. Protože devět s deseti lidí s dokončeným základním vzděláním by se pokusilo odkázat na něco, co musí uznat obě strany. Na nějaký univerzálně platný argument, nějaký prokázaný fakt atd. Ale co je to proti Foltýnově logice „cítíme se být těmi dobrými a to je dostatečným důkazem.“ Co to vypovídá o režimu, jehož intelektuální špičky takového člověka obdivují?
Úplně nejlepší na tom je, že o panu Foltýnovi slyšíme naposledy. Doufám.
(zdroj: petrhampl.com)
