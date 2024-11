Jiří Paroubek: Tak to tady máme - Trump prezidentem

Nicméně jak jsem sledoval americký tisk a média v posledních týdnech, trend příklonu veřejnosti k D. Trumpovi byl nepřehlédnutelný. Demokratická strana, podle mého názoru, cílila před volbami na témata, která voliče nezajímají prioritně (např. zachování práva na interrupce). Demokratická strana nedělala nic ani pro to, aby si udržela podporu nejrůznějších etnických, zájmových a jiných skupin a vrstev americké společnosti, kde v minulosti dominovala (Latinoameričané, do určité míry Afroameričané, dělnická třída a odbory a další).

D. Trump, a to nemyslím vůbec urážlivě, je především showman a ohromný demagog. K. Harrisová proti němu v zásadě ztrácela od samého začátku svého vstupu do volebního ringu. Prostě proto, že není rozeným lídrem a charismatickým rétorem. V personálním výběru kandidáta na prezidenta udělala Demokratická strana (DS) fatální chybu. A tato chyba se s ní potáhne ještě ve volbách za čtyři roky.

Kdyby ti, kdo v úzkém kruhu v rámci DS rozhodují o výběru prezidentského kandidáta, vybrali namísto Harrisové současného guvernéra Kalifornie, tedy představitele státu, který má v Demokratické straně neotřesitelnou pozici, udělali by lépe. Tento muž má totiž schopnost získávat hlasy napříč politickým spektrem zleva doprava. A vzhledem k tomu, že i Harrisová je z Kalifornie, je prakticky vyloučena jeho kandidatura na prezidenta za další čtyři roky.

A to už odmýšlím od situace, ve které se DS aktuálně nachází. Prostě tuto trpkou porážku bude muset vstřebat a generovat nové politické lídry. Je otázkou, zda se jí to může podařit za čtyři roky.

Velký Trumpův comeback

Dá se říci, že Trumpova houževnatost a schopnost získávat voliče i pro ztracenou věc je něco, co tomuto muži umožnilo neuvěřitelný comeback do nejvyšší ústavní funkce USA.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 8519 lidí

Rozumní lidé v Evropě očekávají, že USA po této volbě dokáží změnit svůj přístup k válce na Ukrajině. A že tedy budou schopny vést Ukrajinu na cestu mírových ujednání. Tak snadné to ovšem nebude, především proto, že Trump má jiné politické priority. A tento válečný konflikt je pro něj lokálním, okrajovým konfliktem, jehož (ne)řešení nechá s radostí na Evropanech samotných. To by ve svých důsledcích znamenalo, že by Evropa musela převzít financování ukrajinské války, dodávky zbraní, munice atd.

V lepším případě Trump, jako prezident, vstoupí do jednání s oběma válčícími stranami a dotlačí je k míru. V řeči, kterou vedl D. Trump na shromáždění svých příznivců, zhruba v půli sčítání hlasů, kdy už však bylo jasné, jak hlasování dopadne, zmínil tři muže, kteří budou mít v jeho administrativě silné slovo. Je to především viceprezident Vance, dále Elon Musk a Robert Kenedy jr. Uvidíme.

A jaké budou první kroky nově zvoleného prezidenta po jeho nástupu v lednu 2025 do funkce? Budou to především ostrá opatření proti nelegální migraci a nelegálním migrantům. Proti nelegální migraci si to umím představit. Prostě přes hranice se nepustí nikdo, u nějž je podezření, že je ilegálem. Ale pokud jde již o ilegály, žijící v USA, pak může asi jít o „lov“ osob, podobný tomu, který pořádají ukrajinské orgány na mladé Ukrajince, když se vyhýbají náboru do armády. Je to v USA proveditelné? Stěží.

No a druhý bod, který se týká i nás, budou nejspíš cla, uvalená na evropské zboží. Bude to nejméně dalších deset procent cla, což samozřejmě nezůstane bez odezvy Evropské unie. Ta odvetou zavede cla na americké zboží.

A podobné to bude na čínské zboží, které je dováženo do USA. Tam se dokonce mluví o clu 40, anebo dokonce ještě více procentech. No a pokud se nám takhle "hezky" rozjede obchodní válka, bude to především faktor, povzbuzující inflaci a retardující ve světě hospodářský růst.

A pokud se ještě rozjede celní válka mezi EU a Čínou, jejímž prvním viditelným poslem jsou zvýšená cla na dovoz čínských elektromobilů, propadne se svět do protekcionismu a izolacionismu. A u průmyslových zemí včetně Česka, a zejména u zemí, které mají velmi intenzivní zahraniční obchod, nejspíš dojde k propadu hospodářství, tedy k poklesu hospodářského růstu. A chvíli bude trvat, než se podaří provést restart ekonomiky.

Zkrátka beru volbu nového amerického prezidenta na vědomí, ale očekávám, bohužel, že jeho kroky v hospodářské oblasti a také bezmezná podpora Izraele budou pro Evropu velmi nepříjemné.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Zpoplatnění zdravotnických služeb opět na scéně… Jiří Paroubek: Servilitu vůči Moskvě vystřídala servilita vůči Washingtonu a Bruselu Jiří Paroubek: Koho Bůh miluje, toho raní slepotou… Jiří Paroubek: Koho straší spojená levice?